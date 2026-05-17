S&P 500 7,409 ▼1.24%
DOW 49,526 ▼1.07%
NASDAQ 26,225 ▼1.54%
NAFTA 101.02 ▲4.23%
ARI 4,562 ▼2.63%
EUR/USD 1.1632 EUR/GBP 0.8721 EUR/CHF 0.9147 EUR/ALL 95.5425 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4070 EUR/TRY 53.0027 EUR/JPY 184.55 EUR/CAD 1.5985
BTC $78,115 ▼ -0.05% ETH $2,188 ▲ +0.55% XRP $1.4179 ▲ +0.66% SOL $86.8300 ▲ +0.68%
S&P 500 7,409 ▼1.24 % DOW 49,526 ▼1.07 % NASDAQ 26,225 ▼1.54 % NAFTA 101.02 ▲4.23 % ARI 4,562 ▼2.63 %
Katër të vrarë nga sulmet me dronë në disa rajone ruse, përfshirë Moskën

Të paktën katër njerëz janë vrarë në një sulm të madh me dronë ukrainas ndaj rajoneve ruse, përfshirë Moskën, e cila u përball me sulmin më të madh në më shumë se një vit të dielën.

Tre njerëz humbën jetën në rajonin e Moskës dhe një tjetër në rajonin e Belgorodit, thanë autoritetet ruse të dielën.

Guvernatori i rajonit të Moskës, Andrei Vorobyov, tha se një grua u vra kur një shtëpi u godit në Himki, në veri të kryeqytetit, duke shtuar se ekipet e shpëtimit po kërkonin në rrënoja për një person tjetër.

Dy burra u vranë në fshatin Pogorelki, në distriktin Mitishçi. Disa ndërtesa të larta banimi dhe objekte infrastrukturore u dëmtuan, tha ai.

Mbrojtja ajrore shkatërroi 81 dronë që shkonin drejt Moskës që nga mesnata, raportoi TASS, duke cituar kryebashkiakun Sergei Sobyanin.

Ky konsiderohet sulmi më i madh ndaj kryeqytetit rus në më shumë se një vit.

Sobyanin tha se 12 njerëz u plagosën, kryesisht pranë hyrjes së rafinerisë së naftës në Moskë, ndërsa tri shtëpi u dëmtuan. Ai shtoi se “teknologjia” e rafinerisë nuk u dëmtua.

Ministria e Mbrojtjes e Rusisë tha se 556 dronë u rrëzuan mbi territorin e vendit gjatë natës dhe mëngjesit të së dielës.

Aeroporti më i madh i vendit, Sheremetievo i Moskës, tha se mbetje të dronëve kishin rënë në territorin e aeroportit pa shkaktuar dëme.

