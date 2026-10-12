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Amerika

Katie Zacharia mban konferencën e parë për shtyp të martën si zëdhënësja e re e Shtëpisë së Bardhë

Trump njoftoi të dielën se Katie Zacharia e fillon detyrën të hënën dhe konferencën e parë për shtyp si zëdhënëse e Shtëpisë së Bardhë do ta mbajë të martën në orën 9:30 të mëngjesit.

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Salla e konferencave për shtyp e Shtëpisë së Bardhë në Uashington (foto arkiv, domain publik)

UASHINGTON – Presidenti amerikan Donald Trump njoftoi të dielën në Truth Social se Katie Zacharia e fillon zyrtarisht detyrën si zëdhënëse e Shtëpisë së Bardhë të hënën, në Ditën e Kolombit, dhe konferencën e parë hyrëse për shtyp do ta mbajë të martën në orën 9:30 të mëngjesit (ET), nga Press Briefing Room i Shtëpisë së Bardhë, siç njofton Reuters.

Në të njëjtin postim, kreu i Shtëpisë së Bardhë falënderoi edhe paraardhësen Karoline Leavitt për punën e bërë gjatë mandatit të saj. Për Zacharia-n, Trump shkroi se ajo “do të bëjë një punë fantastike” në krye të komunikimit të presidencës.

Zacharia, ish-këshilltare e lartë komunikimi në Trump Media – kompania mëmë e Truth Social – dhe ish-zëdhënëse e Departamentit të Sigurisë Kombëtare, u emërua zëdhënëse e re e Shtëpisë së Bardhë më 9 tetor.

Ajo pason Karoline Leavitt-in, e cila u largua në gusht me leje lindjeje dhe pritet t’i bashkohet Fox News si kontribuuese.

Konferenca e së martës do të jetë paraqitja e parë zyrtare e Zacharia-s para trupit të gazetarëve të akredituar në Shtëpinë e Bardhë dhe pritet të përcaktojë tonin e komunikimit të presidencës për muajt në vazhdim.

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