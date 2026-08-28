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Tarik Skubal kthehet në Comerica Park: rituali i dokumentarëve të krimeve të vërteta pas transferimit te Dodgers

· 2 min lexim

Tarik Skubal, i transferuar te Los Angeles Dodgers më pak se një muaj më parë, do të bëjë të premten startin e tij të parë si mysafir ndaj ish-ekipit të tij, Detroit Tigers, në Comerica Park. Në një bisedë me Fabian Ardaya të The Athletic, ai tha se përballja do të ketë një ngarkesë emocionale pas tetë vitesh në organizatën e Tigers, por theksoi se synimi i tij kryesor është thjesht të luajë dhe të ruajë përqendrimin.

Siç raporton Bleacher Report, Skubal është i vlerësueshëm për një rutinë që e ndihmon të mbajë normalitetin gjatë sezonit: ai ndjek dokumentarë të krimeve të vërteta, përfshirë një dokumentar mbi Charles Manson në Netflix, dhe e përshkruan këtë zakon si një mënyrë për t’u shkëputur nga shqetësimet rreth tregut të transferimeve dhe planeve afatgjata.

Skubal ishte pjesë e organizatës së Tigers nga 2018 deri në 2026 dhe në dy sezonet e tij të plota të fundit në Detroit fitoi çmimin AL Cy Young dy herë. Ai pranon se mund të ndjejë emocione në rikthim, por insiston se loja e bejsbollit përbën normalitetin e tij dhe se sfida është “të mbajë lojën si lojë”.

Me Dodgers, në katër startet e para Skubal ka ERA 3.38, 30 eliminime me gjuajtje në 24.0 innings, dhe në tri prej këtyre ndeshjeve ka pësuar të paktën dy rënie të fituara. E premte do të jetë hera e parë që ai përballet me Tigers në karrierën e tij në MLB; ndeshja është caktuar të nisë në orën 18:40 ET. Ky do të jetë edhe starti i tij i parë në transfertë që nga debutimi me Dodgers më 4 gusht në Wrigley Field. Në Comerica Park, sipas statistikave të karrierës së tij, ai ka ERA 2.67 në 445.2 innings për 77 startet e tij atje.

Sipas Bleacher Report, pritshmëritë janë që Skubal dhe organizata të përballen me emocione të përziera gjatë këtij rikthimi, por fokusi i tij mbetet i orientuar te loja dhe roli që mund të ketë për Dodgers gjatë fazës së playoff-it.

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