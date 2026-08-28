Shqipëria hap tregun e energjisë për bateritë dhe ruajtjen e elektricitetit
Shqipëria ka hedhur një hap të ri në reformimin e tregut të energjisë elektrike, duke njohur zyrtarisht ruajtjen e energjisë me bateri dhe agregimin si veprimtari të rregulluara të tregut. Zhvillimi raportohet më 28 gusht nga Power Trading News Europe, media e specializuar në tregjet evropiane të energjisë.
Baza ligjore është krijuar me Ligjin për Sektorin e Energjisë Elektrike nr. 59/2026, i cili përfshin për herë të parë ruajtjen e energjisë dhe agregimin ndër aktivitetet e njohura të tregut. Ligji parashikon gjithashtu konceptin e “klientit aktiv”, pra konsumatorit që mund jo vetëm të përdorë energji, por edhe ta prodhojë, ruajë dhe shesë atë.
Hapi i radhës është ndërmarrë nga Enti Rregullator i Energjisë. Më 19 gusht, ERE miratoi rregulla që përcaktojnë procedurat e njoftimit dhe regjistrimit për operatorët që do të merren me sistemet e ruajtjes së energjisë. Kjo do të thotë se ndryshimi nuk mbetet vetëm në nivel ligjor, por po hyn gradualisht në fazën e zbatimit praktik.
Rëndësia e këtij zhvillimi lidhet veçanërisht me strukturën e sistemit energjetik shqiptar. Shqipëria mbështetet ende në masë të madhe te hidrocentralet, çka i jep vendit një prodhim relativisht të pastër, por e bën furnizimin shumë të varur nga reshjet, prurjet e lumenjve dhe niveli i rezervuarëve. Në vitet me reshje të bollshme vendi mund të kthehet në eksportues të konsiderueshëm, ndërsa në periudhat e thata rritet nevoja për importe.
Ruajtja e energjisë me bateri mund të ndryshojë pjesërisht këtë model. Energjia e prodhuar në momentet kur oferta është më e madhe se kërkesa mund të depozitohet dhe të përdoret më vonë, në vend që të humbasë ose të shitet në treg në momente me çmime të pafavorshme. Kjo bëhet gjithnjë e më e rëndësishme me shtimin e kapaciteteve diellore, prodhimi i të cilave ndryshon ndjeshëm gjatë ditës.
Zhvillimi merr peshë edhe në dritën e të dhënave më të fundit për prodhimin energjetik të vendit. Në tremujorin e dytë të vitit 2026, prodhimi i energjisë elektrike në Shqipëri arriti në 2,361 GWh, ose 34.4 për qind më shumë se një vit më parë. Eksportet u rritën me mbi 55 për qind, ndërsa importet ranë me rreth 21.5 për qind, duke treguar sa shumë mund të ndryshojë pozicioni energjetik i vendit në varësi të kushteve të prodhimit.
Hapja e tregut për bateritë është, për këtë arsye, më shumë se një ndryshim teknik. Ajo krijon mundësi për investime të reja private, për integrim më të madh të energjisë diellore dhe për një sistem elektrik më pak të ekspozuar ndaj luhatjeve të motit. Nëse zbatimi i kuadrit të ri shoqërohet me investime reale, Shqipëria mund të fitojë një instrument të rëndësishëm për stabilizimin e rrjetit dhe për rritjen e fleksibilitetit të tregut energjetik.
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