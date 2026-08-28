☀️
Tiranë 25°C · Kthjellët 28 August 2026
S&P 500 7,712 ▼0.25%
DOW 53,560 ▼0.02%
NASDAQ 26,402 ▼0.52%
NAFTA 83.44 ▼0.11%
ARI 4,504 ▼3.43%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1651 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9372 EUR/ALL 92.2362 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3412 EUR/TRY 56.1245 EUR/JPY 185.65 EUR/CAD 1.6141 EUR/USD 1.1651 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9372 EUR/ALL 92.2362 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3412 EUR/TRY 56.1245 EUR/JPY 185.65 EUR/CAD 1.6141
₿ CRYPTO
BTC $77,516 ▼ -3.23% ETH $2,431 ▼ -2.85% XRP $1.3828 ▼ -4.6% SOL $104.0000 ▼ -4.09%
S&P 500 7,712 ▼0.25 % DOW 53,560 ▼0.02 % NASDAQ 26,402 ▼0.52 % NAFTA 83.44 ▼0.11 % ARI 4,504 ▼3.43 % S&P 500 7,712 ▼0.25 % DOW 53,560 ▼0.02 % NASDAQ 26,402 ▼0.52 % NAFTA 83.44 ▼0.11 % ARI 4,504 ▼3.43 %
EUR/USD 1.1651 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9372 EUR/ALL 92.2362 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3412 EUR/TRY 56.1245 EUR/JPY 185.65 EUR/CAD 1.6141 EUR/USD 1.1651 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9372 EUR/ALL 92.2362 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3412 EUR/TRY 56.1245 EUR/JPY 185.65 EUR/CAD 1.6141
28 Aug 2026
Breaking
Rikthimi i luftës tregtare midis SHBA dhe Kanadasë Shqipëria hap tregun e energjisë për bateritë dhe ruajtjen e elektricitetit FUTBOLL – Cristiano Ronaldo shënon golin e fitores, Al Nassr siguron fitoren e katërt radhazi Caitlin Clark shfaqet me këpucë të frymëzuara nga Taylor Swift gjatë stërvitjes së Fever Tarik Skubal kthehet në Comerica Park: rituali i dokumentarëve të krimeve të vërteta pas transferimit te Dodgers
Menu
Bota

BERLIN – Merz shpreh ngushëllime pas përmbytjeve katastrofike në kufirin Nepal-Kinë

· 2 min lexim
Merz shpreh

BERLIN, 28 gusht /ATSH-DPA/- Kancelari gjerman Friedrich Merz i ka shprehur ngushëllimet Kinës dhe Nepalit, pas përmbytjeve të fuqishme dhe vdekjeprurëse që goditën rajonin kufitar mes dy vendeve.

Në një telegram ngushëllimi dërguar sot kryeministrit të Nepalit, Balendra Shah, Merz tha se përmasat e mëdha të përmbytjeve e kishin shqetësuar thellë.

“Mendimet tona janë me viktimat, familjet e tyre dhe të gjithë ata që kanë humbur shtëpitë si pasojë e kësaj katastrofe. Uroj që të plagosurit të shërohen sa më shpejt dhe plotësisht”, tha Merz.

Në një letër drejtuar presidentit të Kinës, Xi Jinping, Merz shprehu gjithashtu tronditjen e tij të thellë për përmasat e katastrofës së së mërkurës.

“Më shumë se 500 persona kanë humbur jetën, ndërsa rreth 2 500 të tjerë rezultojnë të zhdukur, mes tyre edhe një numër i konsiderueshëm, ndonëse njëshifror, shtetasish gjermanë”, bëri të ditur Ministria e Jashtme gjermane në Berlin, në përgjigje të një kërkese për informacion.

“Bashkëpunëtorët tanë në ambasadat në Katmandu dhe Pekin janë në dijeni të raportimeve për shtetas gjermanë, që besohet se kanë qenë në këtë rajon dhe me të cilët ende nuk është vendosur kontakti pas katastrofës”, deklaruan zyrtarët gjermanë. /

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu