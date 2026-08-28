Caitlin Clark shfaqet me këpucë të frymëzuara nga Taylor Swift gjatë stërvitjes së Fever
Caitlin Clark, ylli i Indiana Fever dhe tre herë pjesë e Zgjedhjeve All-Star të WNBA-së, u shfaq gjatë një seance stërvitore me modelin Nike Caitlin 1s, të cilat synonin të pasqyronin stilin e Taylor Swift. Laces-at ishin projektuar si shiritat e miqësisë të Swift, me varëse që shfaqnin inicialet “CC” dhe numrin “22”—referenca për inicialet dhe numrin e fanellës së Clark.
Siç raporton Bleacher Report, sipas gazetarit të ESPN Kalan Hooks, Clark dhe Swift kanë treguar simpatinë e ndërsjellë dhe janë parë së bashku në disa ndeshje të Kansas City Chiefs; Clark është tifozja e Chiefs, ndërsa Swift është e martuar me tight end-in e ekipit, Travis Kelce.
Fotografitë nga stërvitja u përhapën shpejt në rrjete sociale, duke nxitur vëmendje për zgjedhjen e këpucëve dhe lidhjen e stilit të Clark me figurën publike të Swift. Ndërkohë skuadra dhe vetë Clark vazhdojnë përgatitjet për sezonin, dhe interesimi për këto detaje modësportive u risoll në fokus edhe gjatë raportimit të fundit nga Bleacher Report.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.