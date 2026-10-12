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12 Tet 2026
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Greqia

Kërkime në det në Tersanas të Haniasë për një notar 22-vjeçar të zhdukur

Një punonjës hoteli 22-vjeçar me origjinë të huaj u zhduk të hënën pasdite pasi u hodh nga skela në plazhin e Tersanasit në Akrotiri të Haniasë; Roja Bregdetare po e kërkon me dy anije patrulluese dhe mjete private, mes dallgëve nga erërat perëndimore.

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Plazhi i Stavrosit në gadishullin Akrotiri të Haniasë, pranë zonës së Tersanasit (foto ilustruese)

Kërkimet janë në zhvillim e sipër në zonën detare të Tersanasit, në gadishullin Akrotiri të Haniasë, për gjetjen e një notari 22-vjeçar që rezulton i zhdukur që nga pasditja e së hënës, siç njofton ERT News.

Sipas raportimit të ERT News, i riu me origjinë të huaj, punonjës në një hotel të zonës, shkoi në plazh për t’u larë dhe, sipas mikut që e shoqëronte, u hodh nga skela herët pasdite dhe që atëherë nuk ka dhënë më shenja jete.

Operacioni i kërkimit nisi në orën 19:30 dhe po zhvillohet nën mbikëqyrjen dhe koordinimin e Qendrës së Operacioneve të Shpëtimit, me pjesëmarrjen e dy anijeve patrulluese të Rojës Bregdetare dhe të mjeteve private, të cilat ndriçojnë zonën me prozhektorë.

Kërkimet vështirësohen nga dallgëzimi në zonë, i shkaktuar nga erërat perëndimore me forcë 6 ballë, siç bën të ditur edhe Skai në raportimin e tij për ngjarjen.

Deri në këto momente i riu nuk është gjetur dhe operacioni i Rojës Bregdetare në ujërat e Tersanasit vazhdon.

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