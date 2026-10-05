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05 Tet 2026
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Maqedonia e Veriut

Këshilli Fiskal prezanton sot analizat për qëndrueshmërinë e sistemit pensional dhe Shtyllën e Dytë

Këshilli Fiskal organizon sot një prezantim për qëndrueshmërinë financiare dhe demografike të sistemit pensional, me analizat dhe parashikimet më të reja për zhvillimin e tij dhe për performancën e Shtyllës së Dytë të pensioneve.

· 2 min lexim

Qëndrueshmëria financiare dhe demografike e sistemit pensional, si dhe drejtimet e mundshme të reformës së tij, do të jenë në fokus të një prezantimi që Këshilli Fiskal organizon sot, siç njofton MIA.

Sipas raportimit të MIA-s, në aktivitet do të prezantohen analizat dhe parashikimet më të reja për zhvillimin e ardhshëm të sistemit pensional në Maqedoninë e Veriut, me vëmendje të veçantë për funksionimin dhe performancën e Shtyllës së Dytë të pensioneve.

Gjetjet kryesore do t’i prezantojë kryetari i Këshillit Fiskal, akademik Abdulmenaf Bejxheti, ndërsa drejtoresha ekzekutive e Finance Think, Blagica Petreski, do të prezantojë studimin “Odrzhlivost na penziskiot sistem vo Severna Makedonija” (Qëndrueshmëria e sistemit pensional në Maqedoninë e Veriut) me simulime të zgjidhjeve të mundshme reformuese.

Parashikohet edhe fjala e prof. dr. Shpresa Alija nga Universiteti i Evropës Juglindore në Tetovë, e cila do të prezantojë analizën për performancën e Shtyllës së Dytë të pensioneve, të hartuar në bashkëpunim me MAPAS-in.

Sipas njoftimeve, ndër temat që do të diskutohen janë hendeku financiar në sistemin pensional, ndikimi i trendeve demografike në qëndrueshmërinë e tij, reformat e mundshme për garantimin e stabilitetit të sistemit, si dhe kthimet dhe zhvillimi i ardhshëm i Shtyllës së Dytë të pensioneve.

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