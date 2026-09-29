Kievi nën breshërinë e raketave dhe dronëve rusë, Ukraina aktivizon mbrojtjen ajrore
Një seri shpërthimesh të fuqishme u dëgjuan në orët e para të mëngjesit në Kiev, ndërsa mbrojtja ajrore ukrainase u vu në veprim gjatë një alarmi për një sulm të ri ajror rus.
Sipas raportimeve të Agence France-Presse forcat ajrore ukrainase paralajmëruan se raketa balistike po drejtoheshin drejt kryeqytetit.
“Raketa të tjera balistike po shkojnë drejt Kievit”, njoftuan forcat ajrore ukrainase përmes Telegramit.
Gazetarët në terren raportuan për një sulm të kombinuar, me përdorimin e raketave dhe mjeteve ajrore pa pilot. Autoritetet ukrainase vijojnë të monitorojnë situatën, ndërsa banorëve u është kërkuar të qëndrojnë në strehimore gjatë alarmit ajror.
Kievi është përballur me një intensifikim të sulmeve ruse gjatë javëve të fundit, të cilat zakonisht kanë ndodhur gjatë natës, por në disa raste edhe gjatë ditës.
Në një nga sulmet e fundit, një grua u vra dhe gjashtë persona të tjerë u plagosën pasi një dron rus shkaktoi zjarr në Akademinë e Shkencave në Kiev, sipas një bilanci paraprak të bërë publik nga presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky.
Në total, në të gjithë Ukrainën, nëntë persona u vranë dhe rreth 80 të tjerë u plagosën, sipas të dhënave të publikuara nga presidenti ukrainas.
Sulmet e fundit kanë rikthyer në qendër të vëmendjes nevojën e Ukrainës për forcimin e mbrojtjes ajrore. Javën e kaluar, Zelensky u bëri thirrje sërish aleatëve perëndimorë që të sigurojnë më shumë raketa interceptuese për sistemet Patriot.
Sipas autoriteteve ukrainase, këto sisteme janë ndër mjetet kryesore të disponueshme për mbrojtjen ndaj raketave balistike.
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