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Ukraina

Kievi përgatitet për rifillimin e bisedimeve trepalëshe në tetor, thotë zyrtari i lartë ukrainas

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Kyrylo Budanov, shefi i stafit të presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky
Kyrylo Budanov, shefi i stafit të presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky. Foto: Wikimedia Commons (CC BY)

Shefi i stafit të presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky, Kyrylo Budanov, deklaroi të shtunën se Kievi po përgatitet për rifillimin në tetor të bisedimeve trepalëshe me Rusinë dhe Shtetet e Bashkuara për t’i dhënë fund luftës që ka hyrë në vitin e pestë.

Budanov, i cituar nga mediat ukrainase, u tha gazetarëve në margjinat e një konference në Kiev se Ukraina po përgatitet për perspektivën e bisedimeve të reja që përfshijnë Rusinë dhe SHBA-në. “Po përgatitemi. Në tetor,” citohet ai të ketë thënë.

Deklarata vjen pak ditë pasi të dërguarit amerikanë Steve Witkoff dhe Jared Kushner zhvilluan bisedime si në Moskë ashtu edhe në Kiev — vizita e tyre e parë në Moskë që nga shkurti dhe e para në kryeqytetin ukrainas.

Takimi i fundit trepalësh u mbajt në Gjenevë në shkurt. Përpjekjet diplomatike të udhëhequra nga SHBA-ja kishin ngecur, pasi Uashingtoni ishte fokusuar te konflikti me Iranin.

Witkoff tha pas vizitave se palët kishin mirëpritur një shtysë të re për të ecur me bisedimet. Zelensky tha se dy të dërguarit kishin paraqitur disa “ide shumë të denja, me vlerë” dhe sugjeroi se takimi i ri trepalësh mund të pritej nga Turqia, Emiratet e Bashkuara Arabe, Zvicra apo vende të tjera.

Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, tha se Moska nuk e përjashton rifillimin e bisedimeve të paqes, por shtoi se është ende herët të thuhet kur dhe ku mund të mbahen ato.

Dallime të mëdha mbeten mes dy palëve për mënyrën e përfundimit të luftës. Çështja kyçe është fati i territorit ukrainas të mbetur në rajonin lindor të Donbasit, të cilin Moska e ka shpallur të vetin, por nuk ka arritur ta marrë pas vitesh luftimesh të ashpra.

Burimi: Reuters

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