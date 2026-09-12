Sulme ajrore ruse në Kiev: ndërtesë 9-katëshe në flakë, dy të plagosur
Dy persona u plagosën dhe një ndërtesë banimi nëntëkatëshe u përfshi nga zjarri në Kiev të premten në mëngjes, pas sulmeve ajrore ruse, njoftuan autoritetet e kryeqytetit ukrainas.
Lajmi erdhi përmes Telegramit, pak pasi banorëve u ishte kërkuar të kërkonin strehim gjatë një alarmi për sulm me dronë.
Ndërkohë, në anën tjetër të kufirit, dronë ukrainas dëmtuan infrastrukturë civile në qytetin rus të Saratovit mbi lumin Vollga. Guvernatori rajonal Roman Busargin shkroi në Telegram se sulmi nuk la viktima.
Rajoni i Saratovit, ku ndodhet një nga rafineritë më të mëdha të naftës së kompanisë shtetërore Rosneft, është vënë shpesh në shënjestër të sulmeve ajrore ukrainase.
Kievi, nga ana e tij, po kalon një periudhë të gjatë bombardimesh: për gati dy javë, dronë me motor reaktiv kanë goditur thuajse pa ndërprerë magazina dhe objekte industriale në qytet dhe rrethina.
Të dyja palët në konflikt mohojnë se i synojnë qëllimisht objektivat civile.
Burimi: Reuters
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