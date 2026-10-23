Kina u kërkon agjencive qeveritare të zbusin zhvendosjen e vendeve të punës nga inteligjenca artificiale
Këshilli i Shtetit publikoi të premten udhëzime për inteligjencën artificiale dhe punësimin: monitorim të rreziqeve, mbështetje për punëtorët e zhvendosur dhe rregulla kundër diskriminimit nga algoritmet
Kabineti i Kinës, Këshilli i Shtetit, u ka kërkuar agjencive qeveritare që të zbusin në mënyrë efektive zhvendosjen e vendeve të punës të shkaktuar nga aplikimet e inteligjencës artificiale, sipas udhëzimeve për inteligjencën artificiale dhe punësimin të publikuara të premten, siç njofton Reuters.
Sipas raportimit të Reuters, udhëzimet u bëjnë thirrje autoriteteve të përmirësojnë sistemet e tyre për monitorimin e rreziqeve të punësimit të lidhura me inteligjencën artificiale dhe të hartojnë plane emergjence për t’iu përgjigjur këtyre rreziqeve, përpara se projektet e reja të teknologjisë të shkaktojnë goditje në tregun e punës.
Qeveria, theksohet në dokument, duhet të ofrojë mbështetje për kalimin në punë të reja dhe për ripunësimin në rastet kur projektet e inteligjencës artificiale mund të shkaktojnë ndërprerje të konsiderueshme në tregun e punës. Për punëtorët e zhvendosur parashikohen udhëzim i synuar për karrierën, trajnime për aftësi të reja dhe rekomandime konkrete për vende pune.
Udhëzimet, siç njofton Reuters, kërkojnë gjithashtu që të forcohen efektet pozitive të inteligjencës artificiale mbi punësimin, si krijimi i mundësive të reja të punës dhe përmirësimi i cilësisë së vendeve ekzistuese të punës, në vend që teknologjia të shihet vetëm si kërcënim.
Në fund, dokumenti kërkon rregullimin e përdorimit të inteligjencës artificiale në menaxhimin e burimeve njerëzore dhe ndëshkimin e praktikave të paligjshme që rrjedhin nga keqpërdorimi i algoritmeve, si diskriminimi, rekrutimi mashtrues dhe shkelja e privatësisë së kandidatëve dhe punonjësve.
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