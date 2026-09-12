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Bota

Kina vendos objektiv ambicioz: 70% e makinave të reja të shitura pritet të jenë elektrike deri në 2030

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Kina ka vendosur një objektiv që automjetet elektrike dhe hibride të përbëjnë 70 përqind të shitjeve të makinave të reja deri në vitin 2030, si dhe që drejtimi autonom të përdoret gjerësisht deri atëherë, sipas planit të fundit pesëvjeçar për industrinë e automobilave, raporton Bloomberg Adria.

Pekini ka vendosur gjithashtu një objektiv që automjetet elektrike të përbëjnë 40 përqind të shitjeve të automjeteve të reja komerciale deri në vitin 2030. Autoritetet gjithashtu presin që disa prodhues kinezë të makinave të jenë ndër 10 prodhuesit më të mirë në botë dhe që kompanitë kineze të kenë më shumë ndikim në vendosjen e standardeve globale, sipas planit të 15-të pesëvjeçar të hartuar nga nëntë institucione shtetërore dhe të publikuar të premten.

BYD, SAIC Motor dhe Geely Automobile ishin ndër 10 prodhuesit më të mirë të makinave për nga shitjet vitin e kaluar, por ishin ende shumë prapa tre të parëve – Toyota, Volkswagen dhe Hyundai Motor Group.

Planet pesëvjeçare përcaktojnë strategjinë dhe objektivat afatgjata për industritë kryesore që qeveria qendrore i konsideron të rëndësishme për zhvillimin ekonomik të vendit. Plani i vitit 2021 parashikonte që automjetet elektrike dhe hibride të arrinin një pjesë prej 20 përqind të shitjeve të makinave të reja deri në vitin 2025. Kina e tejkaloi shumë këtë objektiv – pjesa e tyre arriti në 54 përqind vitin e kaluar, sipas të dhënave nga Shoqata e Makinave të Pasagjerëve (PCA).

Objektivi prej 70 përqind ka të ngjarë të arrihet përpara afatit, pasi rritja e çmimeve të benzinës përshpejton zhvendosjen e blerësve drejt automjeteve elektrike dhe hibride. Automjetet me energji të re (NEV) përbënin 65 përqind të shitjeve të automjeteve në gusht, tregojnë të dhënat e PCA-së.

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