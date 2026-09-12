Stephen A. Smith njofton rikthimin e Skip Bayless te ‘First Take’ në rol pjesë kohe
Stephen A. Smith njoftoi se Skip Bayless do të rikthehet në emisionin First Take në një rol pjesë kohe. Njoftimi u bë gjatë programit radiofonik të Smith, ku u konfirmua se marrëveshja parashikon shfaqje të kufizuara të Bayless në programin e ESPN-it.
Siç raporton Bleacher Report, Bayless do të jetë i pranishëm në First Take çdo të premte të fundit të muajit dhe do të shfaqet gjithashtu çdo të premte në emisionin radiofonik të Stephen A. Smith në Sirius XM Mad Dog Sports Radio.
Bayless ka qenë pjesë e First Take për më shumë se një dekadë para se të largohej drejt Fox Sports në 2016. Ai u rikthye për një episod në maj dhe më pas kaloi tetë vjet te Fox, ku emisioni i tij Undisputed u ndërpre dhe ai u largua nga rrjeti në 2024.
Sipas Bleacher Report, pritet që Bayless të shfaqet sërish në First Take më 25 shtator; ai gjithashtu ka njoftuar rilançimin e podcastit Gridiron së bashku me Aqib Talib.
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