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12 Sep 2026
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NHL

Alex Ovechkin rikthehet te Capitals para kampit stërvitor në sezonin e 22-të

· 3 min lexim

Alex Ovechkin u kthye të premten në MedStar Capitals Iceplex pas një udhëtimi nga Rusia dhe përshëndeti shokët e skuadrës me përqafime dhe dorëpaktime, megjithëse nuk arriti të marrë pjesë në skate-in informal të të premtes. Kampi stërvitor i Washington Capitals nis të enjten, që përkon edhe me ditëlindjen e tij të 41-vjetorit.

Siç raporton nhl, Ovechkin nënshkroi më 2 korrik një kontratë njëvjeçare që përfshin 1 milion dollarë pagë bazë, një bonus prej 4.75 milion dollarësh të lidhur me numrin e ndeshjeve (10 ndeshje) dhe një bonus nënshkrimi prej 3.25 milion dollarësh; vlera mesatare vjetore e marrëveshjes është 4.25 milion dollarë. Në verë, Washingtoni forcoi sulmin duke sjellë Alex Tuch (në një shkëmbim pas nënshkrimit të kontratës me Buffalo), Jordan Kyrou (nga St. Louis), si dhe nënshkroi Boone Jenner dhe mbrojtësin Vincent Desharnais, duke shtuar thellësi dhe fizikë në përbërje.

Vendimi i Ovechkin për të rikthyer iu kushtua edhe mundësisë për të garuar sërish për Kupën Stanley dhe për të afruar më tej rekordin e golave të karrierës. Ai përfundoi sezonin e kaluar me 32 gola dhe 64 pikë, luajti të gjitha ndeshjet dhe ka pranë vetes këmbënguljen për të përmirësuar formën: vetë kapiteni pranoi se duhet të jetë më i mirë dhe ka ndryshuar përgatitjet e dimrit për ta arritur këtë qëllim. Trajneri Spencer Carbery ka vlerësuar ambicien e tij dhe ritakun e brendshëm që e shtyn të dëshmojë se mbetet një nga lojtarët më të mëdhenj.

Në moshën që po afrohet, pyetja është çfarë mund të arrijë Ovechkin në sezonin e 41-vjeçarëve; historikisht, rekordet për lojtarë mbi 41 vjeç i përkasin emrave të mëdhenj si Gordie Howe, i cili shënoi 31 gola në sezonin 1969-70. Rivalët dhe bashkëlojtarët, përfshirë Sidney Crosby, nuk e nënvlerësojnë aftësinë e tij për të shënuar, ndërsa statistikat e karrierës së tij mbeten imponuese: 1,006 gola të kombinuar duke përfshirë 77 gola në Playoff—dhjetë më pak se rekordi i Wayne Gretzky-t prej 1,016 golash. Ai kaloi rekordin e golave në sezonin e rregullt të Ligës kur realizoi golin e tij të 895-të më 6 prill 2025 kundër New York Islanders.

Sipas nhl, rikthimi i tij së bashku me shtesat në përbërje i japin Capitals një nivel të ri shprese dhe energjie për sezonin që vjen, ndërsa fushat e lojës dhe minuta e akorduar do të përshtaten për të shfrytëzuar më mirë thellësinë e skuadrës.

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