SHBA, CIA deklasifikon dokumentet sekrete mbi Al Kaedën
CIA amerikane deklasifikoi sot më shumë se 70 memorandume presidenciale që përmbanin informacione në lidhje me organizatën xhihadiste Al Kaeda dhe ish-udhëheqësin e saj, Osama bin Laden.
Njëzet e pesë vjet pas sulmeve të 11 shtatorit 2001, publikimi i këtyre dokumenteve ofron “transparencë të paparë” në këtë rast të ndjeshëm, pasi ato mbulojnë vitet para sulmit terrorist të vitit 2001, “një nga momentet më të errëta në historinë tonë”, siç komenton CIA në njoftimin e saj.
Këto dokumente regjistrojnë “pamjen në ndryshim” që analistët e CIA-s kishin për al-Kaedën para sulmeve të 11 shtatorit dhe përpjekjet e tyre për të hedhur dritë mbi planet e Osama bin Ladenit, “pavarësisht informacionit fragmentar, të paqartë dhe të paplotë”, shton agjencia.
Në një nga dokumentet, të datës 10 shtator 1998, CIA paralajmëron se al-Kaeda mund të “fly një aeroplan të mbushur me eksplozivë në një qytet amerikan”. Në një tjetër, të datës 4 dhjetor 1998, agjencia thotë se Osama bin Laden “dhe aleatët e tij po përgatisin sulme ndaj Shteteve të Bashkuara”. Skenarët në atë kohë përfshinin rrëmbimin e një avioni.
Më 11 shtator 2001, 19 anëtarë të Al-Kaedës rrëmbyen katër aeroplanë në sulme të koordinuara vetëvrasëse në Nju Jork dhe Uashington, të cilat vranë afërsisht 3,000 njerëz.
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