A mund Saquon Barkley të sfidojë kurbën e moshës për running backët?
Saquon Barkley, 29 vjeç, e sheh karrierën e tij në dritën e lojtarëve që ka studiuar dhe admiruar. Ai përmend shpesh sezonin e Barry Sanders në 1997 si shembull të një kulmi të arritur më vonë dhe nuk pranon të pranojë se koha e tij si sulmues i rëndësishëm është afër fundit. Pas sezonit historik të vitit 2024, Barkley synon të ruajë ndikimin e tij te Philadelphia Eagles dhe thotë se dëshiron më shumë të mbahet mend për fitoret se sa vetëm për numrat personalë.
Siç raporton nfl, vetëm katër running backë në 20 vitet e fundit kanë shënuar më shumë se 1,300 jardë kur kanë qenë 29 vjeç e më shumë; kjo statistikë e nxiti Barkley-n dhe e forcoi mentalitetin e tij konkurrues. Ai thotë se synon të qëndrojë në atë kategori edhe për disa vjet dhe e sheh veten të aftë për t’u përmirësuar pas 1,140 jardëve që regjistroi në sezonin e fundit, mbi të cilët vjen pas performancës prej rreth 2,000 jardësh në 2024.
Barkley investon shumë në përgatitjen e trupit dhe në teknika stërvitore, dhe thekson që dy sezonet e fundit kanë qenë më të shëndetshmet e tij; që nga koha kur iu bashkua Eagles ai nuk ka humbur asnjë ndeshje. Ai vëren se dëmtimet shpesh janë çështje fatkeqësie të rastësishme pavarësisht kujdesit të vazhdueshëm, dhe pranon se elementi i fatit luan rol të madh në karrierën e running backëve. Mes komenteve që i kanë dhënë besim janë edhe vlerësimet e kolegëve më të vjetër, të cilët e shohin si lojtar që sapo po hyn në një tjetër fazë të karrierës.
Ekipeve dhe stafit teknik u ka rënë në sy dëshira e Barkley-t për t’u përshtatur: këtë fazë Eagles e nisën me ndryshime scheme, duke theksuar më shumë lojën wide-zone dhe me Jalen Hurts që më shpesh do të rreshtohet nën qendër. Barkley ka biseduar me emra si Adrian Peterson dhe Todd Gurley për pozicionimin dhe thellësinë para nisjes, ndërsa trajneri i running backëve, Jemal Singleton, vlerëson avancimet e tij në stërvitje. Pas sezonit 2024 pati rënie në disa tregues: gjuajtjet mbi 20 jardë zunë nga 17 në katër dhe jardët para kontaktit ranë nga 912 në 381, fakt që lidhet edhe me gjendjen e linjës së sulmit, e cila tashmë duket më e shëndetshme.
Sipas nfl, Barkley e ka bërë të qartë se prioriteti i tij është fitimi i titujve dhe jo vetëm thyerja e rekordeve individuale; për këtë arsye ai zgjodhi të mos luante në ndeshjen finale të sezonit 2024 dhe tha se erdhi te Eagles për të fituar një Super Bowl. Ai thotë se do të preferonte të ishte 29 vjeç dhe të kishte më pak jardë në karrierë, por më shumë tituj të skuadrës; për t’u bërë një running back që sfidon pritshmëritë e moshës, Barkley mbetet i bindur se kombinimi i përkushtimit, adaptimit taktik dhe fatit-shëndetit mund ta mbajë atë në nivel të lartë edhe për disa sezone.
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