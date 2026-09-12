Bengals dhe Buccaneers: dy ekipe të paparashikueshme që mund të përcaktojnë sezonin 2026
Sezoni 2026 nis me një përballje që simbolizon pasigurinë e dy prej skuadrave më të paparashikueshme në ligë: Cincinnati Bengals dhe Tampa Bay Buccaneers takohen në Paycor Stadium, dhe njëra prej tyre do të nisë me fitore, ndërsa tjetra mund të nisë me një rrëshqitje.
Siç raporton nfl, Cincinnati paraqitet si ekipi me gamën më të gjerë rezultatesh të mundshme në AFC: me Joe Burrow në formë, Bengals mund të konkurrojnë për titull, por mungesat e tij apo probleme të tjera mund t’i lënë jashtë play-off-it. Burrow, me një karrierë të fortë si titullar dhe lidhje të shkëlqyer me Ja’Marr Chase dhe Tee Higgins, i jep ekipit shanse ndaj çdo kundërshtari; në të kundërtën, mbrojtja e rinovuar që ende nuk e ka gjetur konsistencën përbën shqetësimin kryesor. Shtesat në repartin e linjës përmes lojtarëve si Boye Mafe, Jonathan Allen dhe Dexter Lawrence dhe zgjedhja Cashius Howell i japin më shumë fuqi, por koordinatori Al Golden duhet të sigurojë marrëdhënie të ngushta midis presionit ndaj pasuesit dhe mbulimit të pasave për t’u shndërruar në pretendues real.
Cincinnati ka potencial për të fituar dy-shifror nëse sulmi ajror funksionon që në fillim dhe gjithashtu nëse loja në tokë kontrollon takimin; në këtë rast, skuadra e Zac Taylor mund të kthehet në kandidat serioz për Super Bowl. Megjithatë, disponueshmëria e Burrow mbetet faktori kyç që do të përcaktojë fatin e sezonit të Bengals.
Tampa Bay vjen me pritshmëri të ndryshme: nën drejtimin e Baker Mayfield, që ka marrë një vazhdim të kontratës, skuadra ka një repart sulmi të pasur me Emeka Egbuka, Chris Godwin Jr. dhe Jalen McMillan, ndërsa Bucky Irving dhe Kenny Gainwell shtojnë rrezikun në lojën e shkurtër. Në rast se Mayfield është i shëndetshëm dhe sulmi gjen ritmin, Buccaneers mund të jenë tejet të rrezikshëm në fushë, sidomos nëse gjejnë edhe një garë konsistente të tokës për ta shoqëruar pasimin.
Problemi kryesor për Tampa Bay mbetet mbrojtja, e cila nuk i përmbushi pritshmëritë në 2025. Trajneri Todd Bowles ka bërë ndryshime në stafin dhe skuadrën dhe shpreson që përzierja e lojtarëve të rinj si Rueben Bain Jr., Josiah Trotter dhe Keionte Scott, së bashku me përforcimet në transferime si Alex Anzalone dhe A’Shawn Robinson, të rikthen presionin e dëshiruar. Deri sa të dalë një prodhues i proven të sacks nga radhët, mbrojtja mund të varet nga performanca e njësive të tjera dhe të mos përballojë skuadrat më të forta në konferencë.
Përtej duelit hapës, disa ekipe të tjera mund të rikthehen fuqishëm këtë sezon. Minnesota Vikings shpresojnë te bashkëpunimi mes Kevin O’Connell dhe Kyler Murray për të nxitur një sulm më të shpejtë dhe dinamik; Murray mund të rrisë rrezikun përmes lëvizjeve jashtë xhepit dhe pasimeve të sakta për Justin Jefferson dhe Jordan Addison. Kansas City Chiefs, me kthimin e Patrick Mahomes pas lëndimit dhe me përforcimin e repartit të vrapit me Kenneth Walker III dhe rikthimin e Eric Bieniemy, duken të aftë të rifitojnë ritmin dhe të luajnë një futboll më të balancuar. Baltimore Ravens, me Lamar Jackson që kërkon rehabilitim statusi pas sezonit të vështirë, dhe me mbrojtjen që udhëhiqet nga Kyle Hamilton, Roquan Smith dhe Trey Hendrickson, mbeten pretendentë të rrezikshëm në AFC nëse gjejnë stabilitetin e duhur.
Në përmbledhje, nfl vlerëson se sezoni i ardhshëm mund të sjellë befasi: Bengals dhe Buccaneers duken si dy ‘wild card’ kryesore për 2026, ndërsa Vikings, Chiefs dhe Ravens kanë strukturën për një rikthim të rëndësishëm në garë nëse zgjidhin pikat e tyre të dobëta.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.