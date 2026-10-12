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12 Tet 2026
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Kinemate amerikane dhe kanadeze kalojnë 8 miliardë dollarë — viti më i mirë për kinematë që nga 2011-ta

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Kinemate në Shtetet e Bashkuara dhe Kanada po përjetojnë vitin më të mirë në më shumë se një dekadë: siç njofton Men’s Journal, bazuar në raportimin e Deadline-it, të ardhurat e box office-it sapo kanë kaluar shifrën 8 miliardë dollarë. Ritmi është mbresëlënës: kufiri u kap në ditën e 282-të të vitit, më herët se në çdo vit tjetër që nga 2011-ta.

Dallimi me vitin e kaluar është domethënës — atëherë iu deshën pothuajse dy muaj më shumë për të arritur të njëjtën shifër. Në total, 2026-a shënon tashmë një rritje prej rreth 20% krahasuar me 2025-ën, një ritëm që i ka tejkaluar pritshmëritë e vetë industrisë.

Motorri kryesor i këtij suksesi është “Spider-Man: Brand New Day”, filmi më i madh i vitit deri tani me mbi 950 milionë dollarë të arkëtuar vetëm në SHBA dhe Kanada. Pas tij renditet “The Odyssey” i Christopher Nolan, ndërsa katër filmat më të mëdhenj të vitit — së bashku me “Toy Story 5” dhe “The Super Mario Galaxy Movie” — përbëjnë gati 2.5 miliardë dollarë. Por surprizat e vërteta vijnë nga kinemaja e pavarur: hitet indie “Obsession” dhe “Backrooms”, respektivisht filmi i shtatë dhe i nëntë më i madh i vitit në Amerikë, dëshmojnë se filmat origjinalë të pavarur ende mund të shpërthejnë në sallat e mëdha.

Dhe kalendari rezervon akoma goditje të mëdha: me “Avengers: Doomsday” dhe “Dune: Part III” ende pa dalë në kinema, 2026-a pritet të bëhet viti më fitimprurës pas pandemisë, duke kaluar 9 miliardë dollarët e vitit 2023. Shumë ekspertë shkojnë edhe më tej dhe parashikojnë që totali vjetor të arrijë të paktën 10 miliardë dollarë.

Kthimi masiv i publikut në salla vjen si lajm i shumëpritur mirë për industrinë, e cila po përballet me valë shkarkimesh dhe bashkimesh që po trondisin Hollywood-in. Dhe lajmi më i mirë për pronarët e kinemave: sezoni i festave, tradicionalisht periudha më e fortë e vitit, është ende përpara.

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