Koleksioni Monsoon shitet për 107.5 milionë stërlina dhe thyen rekordin e Christie’s në Londër
Mbrëmja e dy shitjeve të Christie's gjatë javës Frieze arriti 218.6 milionë stërlina, me «Das bunte Leben» të Kandinsky-t si veprën më të shtrenjtë dhe rekorde botërore për shtatë artistë.
Mbrëmja e 14 tetorit në Londër u kthye në një natë rekordesh për tregun e artit. Sipas Christie’s, dy shitjet e saj të mbrëmjes — ajo e koleksionit Monsoon të Peter Simon-it dhe shitja e artit të shekujve XX dhe XXI — arritën së bashku 218,603,400 stërlina, një shifër 103 për qind më e lartë se një vit më parë, në kulmin e javës së panairit Frieze.
Vetëm koleksioni Monsoon, i mbledhur për katër dekada nga sipërmarrësi i modës Peter Simon, themeluesi i markës Monsoon, u shit për 107,508,800 stërlina — totali më i lartë i arritur ndonjëherë nga një koleksion i një pronari të vetëm te Christie’s në Londër, siç njofton Christie’s. U shit 98 për qind e loteve, ndërsa 43 për qind e tyre kaluan vlerësimin maksimal.
Loti më i shtrenjtë i koleksionit ishte «Figure in Movement» (1978) e Francis Bacon-it, e blerë nga një ofertues në sallë për 17,185,000 stërlina. E ndoqën «Composition A, with Double Line and Yellow» (1935) e Piet Mondrian-it me 9,710,000 stërlina dhe «Peinture (Les amants — Adam et Eve)» (1925) e Joan Miró-së me 8,560,000 stërlina, në debutimin e saj në ankand.
Rekorde ranë edhe për gratë artiste. «Streak 2» (1979) e Bridget Riley-t u shit për 5,214,000 stërlina, duke thyer rekordin e saj të mëparshëm, ndërsa «Painterly Architectonic» (1918) e Liubov Popova-s arriti 7,640,000 stërlina, shumë mbi rekordin e saj të vitit 2007. Në total, mbrëmja vendosi rekorde botërore ankandi për shtatë artistë, katër prej tyre gra.
Në shitjen tjetër të mbrëmjes, vepra më e shtrenjtë ishte «Das bunte Leben» (1907) e Wassily Kandinsky-t — fotoja kryesore e këtij artikulli — e shitur për 31,560,000 stërlina pas gati gjashtë minutash ofertash, çmimi më i lartë i sezonit të tetorit në Londër në pesë vitet e fundit. Vepra, e ofruar pas kthimit te trashëgimtarët e Hedwig Lewenstein-Weyermann në vitin 2023, u pasua nga «Composition III» (1920) e Mondrian-it me 25,235,000 stërlina. Ofertuesit erdhën kryesisht nga Europa, Lindja e Mesme dhe Afrika (59 për qind), Amerika (31 për qind) dhe Azia-Paqësori (10 për qind).
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