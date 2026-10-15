☀️
Tiranë 8°C · Kthjellët 15 Tetor 2026
S&P 500 7,719 ▼1.11%
DOW 51,621 ▼0.09%
NASDAQ 26,693 ▼1.88%
NAFTA 93.96 ▼1.19%
ARI 4,165 ▲1.39%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1180 EUR/GBP 0.8455 EUR/CHF 0.9320 EUR/ALL 91.4200 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4364 EUR/TRY 55.3118 EUR/JPY 176.89 EUR/CAD 1.5899 EUR/USD 1.1180 EUR/GBP 0.8455 EUR/CHF 0.9320 EUR/ALL 91.4200 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4364 EUR/TRY 55.3118 EUR/JPY 176.89 EUR/CAD 1.5899
₿ CRYPTO
BTC $81,334 ▼ -2.54% ETH $2,374 ▼ -5.37% XRP $1.3163 ▼ -4.01% SOL $103.3700 ▼ -3.98%
S&P 500 7,719 ▼1.11 % DOW 51,621 ▼0.09 % NASDAQ 26,693 ▼1.88 % NAFTA 93.96 ▼1.19 % ARI 4,165 ▲1.39 % S&P 500 7,719 ▼1.11 % DOW 51,621 ▼0.09 % NASDAQ 26,693 ▼1.88 % NAFTA 93.96 ▼1.19 % ARI 4,165 ▲1.39 %
EUR/USD 1.1180 EUR/GBP 0.8455 EUR/CHF 0.9320 EUR/ALL 91.4200 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4364 EUR/TRY 55.3118 EUR/JPY 176.89 EUR/CAD 1.5899 EUR/USD 1.1180 EUR/GBP 0.8455 EUR/CHF 0.9320 EUR/ALL 91.4200 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4364 EUR/TRY 55.3118 EUR/JPY 176.89 EUR/CAD 1.5899
15 Tet 2026
Breaking
Del trailer-i i parë i «Guarding Stars»: Leighton Meester truproja e Jared Padalecki-t në komedinë e Krishtlindjeve të Netflix Trump nga Arizona: Lufta me Iranin do të mbarojë shumë shpejt, çmimet e energjisë do të bien me shpejtësi BE-ja u bën thirrje Huthi-ve të heqin rrethimin e Taizit dhe të lejojnë ndihmat humanitare Nafta bie mbi 1 dollar të enjten: Brent në 104.67 dollarë, ndërsa tregjet peshojnë rreziqet në Hormuz dhe lehtësimin e mundshëm të sanksioneve Koleksioni Monsoon shitet për 107.5 milionë stërlina dhe thyen rekordin e Christie’s në Londër
Menu
Ekspozita

Koleksioni Monsoon shitet për 107.5 milionë stërlina dhe thyen rekordin e Christie’s në Londër

Mbrëmja e dy shitjeve të Christie's gjatë javës Frieze arriti 218.6 milionë stërlina, me «Das bunte Leben» të Kandinsky-t si veprën më të shtrenjtë dhe rekorde botërore për shtatë artistë.

· 2 min lexim

Mbrëmja e 14 tetorit në Londër u kthye në një natë rekordesh për tregun e artit. Sipas Christie’s, dy shitjet e saj të mbrëmjes — ajo e koleksionit Monsoon të Peter Simon-it dhe shitja e artit të shekujve XX dhe XXI — arritën së bashku 218,603,400 stërlina, një shifër 103 për qind më e lartë se një vit më parë, në kulmin e javës së panairit Frieze.

Vetëm koleksioni Monsoon, i mbledhur për katër dekada nga sipërmarrësi i modës Peter Simon, themeluesi i markës Monsoon, u shit për 107,508,800 stërlina — totali më i lartë i arritur ndonjëherë nga një koleksion i një pronari të vetëm te Christie’s në Londër, siç njofton Christie’s. U shit 98 për qind e loteve, ndërsa 43 për qind e tyre kaluan vlerësimin maksimal.

Loti më i shtrenjtë i koleksionit ishte «Figure in Movement» (1978) e Francis Bacon-it, e blerë nga një ofertues në sallë për 17,185,000 stërlina. E ndoqën «Composition A, with Double Line and Yellow» (1935) e Piet Mondrian-it me 9,710,000 stërlina dhe «Peinture (Les amants — Adam et Eve)» (1925) e Joan Miró-së me 8,560,000 stërlina, në debutimin e saj në ankand.

Rekorde ranë edhe për gratë artiste. «Streak 2» (1979) e Bridget Riley-t u shit për 5,214,000 stërlina, duke thyer rekordin e saj të mëparshëm, ndërsa «Painterly Architectonic» (1918) e Liubov Popova-s arriti 7,640,000 stërlina, shumë mbi rekordin e saj të vitit 2007. Në total, mbrëmja vendosi rekorde botërore ankandi për shtatë artistë, katër prej tyre gra.

Në shitjen tjetër të mbrëmjes, vepra më e shtrenjtë ishte «Das bunte Leben» (1907) e Wassily Kandinsky-t — fotoja kryesore e këtij artikulli — e shitur për 31,560,000 stërlina pas gati gjashtë minutash ofertash, çmimi më i lartë i sezonit të tetorit në Londër në pesë vitet e fundit. Vepra, e ofruar pas kthimit te trashëgimtarët e Hedwig Lewenstein-Weyermann në vitin 2023, u pasua nga «Composition III» (1920) e Mondrian-it me 25,235,000 stërlina. Ofertuesit erdhën kryesisht nga Europa, Lindja e Mesme dhe Afrika (59 për qind), Amerika (31 për qind) dhe Azia-Paqësori (10 për qind).

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu