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Ukraina

Komandanti Oleksiy Slivchuk kthehet në atdhe pas më shumë se katër vjetësh robërie ruse

· 2 min lexim
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Komandanti ukrainas Oleksiy Slivchuk është kthyer në atdhe nga robëria ruse gjatë shkëmbimit të fundit të të burgosurve të luftës, siç njofton Ukrinform, duke iu referuar kryetarit të Këshillit Bashkiak të Nadvirnës, Zinovi Andriyovych.

Oleksiy Slivchuk
Oleksiy Slivchuk

«Dita e sotme solli lajmin e shumëpritur për bashkinë e Nadvirnës — gjatë shkëmbimit të radhës, nga robëria ruse u kthye bashkatdhetari ynë, banori i qytetit të Nadvirnës Oleksiy Slivchuk. Me gradën toger, ai shërbente si komandant i togës së dytë të këmbësorisë së motorizuar të batalionit të 23-të të veçantë të këmbësorisë së motorizuar të Brigadës së 56-të të veçantë të këmbësorisë së motorizuar», shkroi Andriyovych në Facebook.

Slivchuk ka lindur më 24 korrik 1996 dhe u kap rob më 12 prill 2022. «Që atëherë, për të afërmit e tij nisi një rrugë e gjatë dhe e dhimbshme pritjeje, plot ankth, lutje dhe shpresë», shtoi kryebashkiaku.

Sipas motrës së tij, Lidias, Slivchuk e mbron vendin që nga viti 2015 — në Forcat e Armatosura të Ukrainës ai shërben që në moshën 18-vjeçare — dhe ajo e ka kërkuar vëllanë gjatë gjithë kohës së robërisë.

Kthimi i Slivchuk-ut u bë gjatë shkëmbimit të 23 tetorit, kur Ukraina dhe Rusia shkëmbyen nga 270 të burgosur lufte secila — shkëmbimi i parë pas disa muajsh.

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