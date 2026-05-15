Komisionerja Marta Kos për herë të parë vizitë në Kosovë, pritet takim me Albin Kurtin dhe Albulena Haxhiun
Komisionerja për Zgjerim e Bashkimit Evropian, Marta Kos, zhvillon këtë të premte vizitën e saj të parë zyrtare në Kosovë që prej marrjes së detyrës në vitin 2024. Gjatë qëndrimit në Prishtinë, ajo pritet të zhvillojë takime me drejtuesit më të lartë institucionalë të vendit.
Sipas njoftimeve zyrtare, fillimisht Kos do të pritet në takim nga ushtruesja e detyrës së presidentes së Kosovës, Albulena Haxhiu. Takimi është parashikuar të mbahet në orën 10:00.
“Ushtruesja e Detyrës së Presidentes së Republikës së Kosovës, Albulena Haxhiu, pret në takim Komisioneren Evropiane për Zgjerim, Marta Kos”, thuhet në njoftimin e Presidencës.
Më pas, në orën 10:45, komisionerja europiane do të zhvillojë takim edhe me kryeministrin në detyrë të Kosovës, Albin Kurti.
“Kryeministri në detyrë i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, pret në takim Komisioneren e Bashkimit Evropian për Zgjerim, Marta Kos”, thuhet në njoftimin e Qeverisë së Kosovës.
Vizita e Marta Kos vjen në një moment të rëndësishëm për marrëdhëniet mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian, ndërsa fokusi mbetet te procesi i integrimit europian dhe zhvillimet politike në vend.
Komisionerja europiane kishte planifikuar të vizitonte Kosovën edhe më 12 mars, por vizita ishte anuluar për shkak të situatës politike në atë periudhë, pas dekretit të presidentes Vjosa Osmani për shpërndarjen e Kuvendit të Kosovës.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.