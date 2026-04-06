S&P 500 6,607 ▲0.37 % DOW 46,640 ▲0.29 % NASDAQ 21,982 ▲0.47 % NAFTA 112.72 ▲1.06 % ARI 4,679 ▼0.01 % S&P 500 6,607 ▲0.37 % DOW 46,640 ▲0.29 % NASDAQ 21,982 ▲0.47 % NAFTA 112.72 ▲1.06 % ARI 4,679 ▼0.01 %
EUR/USD 1.1543 EUR/GBP 0.8724 EUR/CHF 0.9217 EUR/ALL 95.8543 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4133 EUR/TRY 51.3830 EUR/JPY 184.04 EUR/CAD 1.6060 EUR/USD 1.1543 EUR/GBP 0.8724 EUR/CHF 0.9217 EUR/ALL 95.8543 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4133 EUR/TRY 51.3830 EUR/JPY 184.04 EUR/CAD 1.6060
06 Apr 2026
Bota

Kopenhagë zgjidhet qyteti më i lumtur në botë

· 2 min lexim

Kopenhaga është qyteti më i lumtur në botë, sipas një sondazhi të Happy City Index, shkruan il messaggero.it.

Në 11 vendet e para dominojnë pothuajse të gjitha qytete të Evropës Qendrore dhe Veriore: përjashtim bën vetëm Tokio, që renditet në vendin e pestë.

Pesëshja e parë përbëhet nga Helsinki, Gjeneva dhe qyteti suedez Uppsala – përkatësisht në vendin e dytë, të tretë dhe të katërt – të ndjekura nga Trondheim në Norvegji, kryeqyteti zviceran Bernë, qyteti suedez Malmö, Mynihu në Gjermani, Aarhus në Danimarkë dhe sërish Zvicra në vendin e njëmbëdhjetë me Zyrihun.

Qyteti i parë mesdhetar që hyn në listë është Barcelona, në vendin e dymbëdhjetë. E njohur më shumë për artin, kulturën dhe argëtimin, kryeqyteti katalanas po dallohet gjithnjë e më shumë për harmoninë dhe cilësinë e jetesës.

Më pas rikthehemi në veri për të gjetur shembuj të tjerë qytetesh – më pak ose më shumë të njohur – për t’u ndjekur dhe zbuluar, si Espoo në Norvegji dhe vetë kryeqyteti i vendit, Oslo, i ndjekur nga Haga.

Në vendin e gjashtëmbëdhjetë gjejmë një emër që rrallë shfaqet në këto renditje, Ballarat në Australi, një qytet i këndshëm në shtetin e Viktorias, i vlerësuar për arkitekturën dhe sharmin historik.

Pas Aalborg në Danimarkë, kthehemi sërish në Japoni me Yokohamën, një “Tokio” më e vogël dhe më e jetueshme, e njohur për zonën e madhe dhe të gjallë të Chinatown-it dhe për kopshtin Sankei-en, një park botanik me shtëpi japoneze nga periudha të ndryshme që ofrojnë një udhëtim në kohë.

Cilat janë kriteret që vlerësojnë lumturinë?

Inovacioni dhe qëndrueshmëria, zhvillimi kulturor i banorëve, një nivel i lartë arsimimi, një ekonomi dhe sipërmarrje e gjallë dhe të ardhura mesatare të larta, duke ruajtur ekuilibrin mes punës dhe jetës private.

Në këtë panoramë kontribuojnë gjithashtu një sistem transporti i qëndrueshëm, kujdes i madh për cilësinë e ajrit, hapësira të gjelbra të bollshme dhe, në përgjithësi, një vëmendje e përhapur ndaj mirëqenies kolektive.   /os/

