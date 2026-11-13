Kosova zhvillon stërvitjen e fundit para ndeshjes ndaj Izraelit
Kombëtarja e Kosovës ka përfunduar përgatitjet për ndeshjen ndaj Izraelit në stadiumin "Fadil Vokrri", në kuadër të Ligës së Kombeve.
Kombëtarja e Kosovës ka përfunduar përgatitjet për ndeshjen ndaj Izraelit, e cila zhvillohet nesër në stadiumin “Fadil Vokrri”, në kuadër të Ligës së Kombeve, siç njofton Telegrafi.
Federata e Futbollit e Kosovës (FFK) ka bërë të ditur se Dardanët kanë zhvilluar sot stërvitjen e fundit para kësaj përballjeje. Përzgjedhësi Franco Foda e ka shfrytëzuar seancën për të punuar në detajet e fundit taktike dhe për ta përgatitur skuadrën për sfidën e rëndësishme.
Atmosfera në kampin e Kosovës është shumë e mirë, ndërsa futbollistët janë të motivuar dhe të përqendruar maksimalisht për ta dhënë më të mirën në këtë ndeshje.
Kosova do të kërkojë mbështetjen e tifozëve në stadiumin “Fadil Vokrri” dhe synon ta shfrytëzojë përparësinë e fushës vendase dhe përkrahjen e tifozëve për një rezultat pozitiv ndaj Izraelit.
Ndeshja nis në orën 15:00, ndërsa tri ditë më vonë, të martën, Kosova luan në transfertë ndaj Irlandës në Dublin.
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