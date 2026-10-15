Kremlini akuzon Kievin: sulmet ndaj rafinerive ruse bien ndesh me përpjekjet amerikane për paqe
Zëdhënësi Dmitry Peskov tha të enjten se Moska nuk e sheh Kievin të ketë respektuar ndonjëherë armëpushimin energjetik dhe se goditja e një tjetër rafinerie nuk është asgjë e re.
Kremlini deklaroi të enjten se sulmet ukrainase ndaj rafinerive ruse të naftës bien ndesh me përpjekjet amerikane për paqe, pasi një dron ukrainas goditi gjatë natës një rafineri në rajonin rus të Ryazanit, siç njofton Reuters.
Presidenti amerikan Donald Trump shpalli të dielën një armëpushim energjetik; Kievi tha se e mësoi atë nga raportimet në media, ndërsa Rusia nuk u angazhua publikisht për të. Ukraina i pezulloi goditjet ndaj rafinerive për tri ditë, por i rifilloi pasi Rusia vazhdoi sulmet ndaj sektorit të saj energjetik.
Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, u tha gazetarëve të enjten se Moska nuk e percepton Kievin të ketë respektuar ndonjëherë armëpushimin dhe e quajti goditjen e një tjetër rafinerie asgjë të re; sipas tij, vazhdimi i goditjeve ndaj këtyre objekteve bie në kundërshtim serioz me përpjekjet e Shteteve të Bashkuara dhe të negociatorëve amerikanë për të nisur procesin e paqes, përpjekje që, sipas Peskov-it, pengohen nga mungesa e vullnetit të Kievit dhe e presidentit Volodymyr Zelensky për paqe.
Rusia vetë kishte argumentuar më herët se shtrirja e armëpushimit nuk ishte përcaktuar, ndërsa të mërkurën njoftoi se kishte goditur shtatë objekte të infrastrukturës energjetike ukrainase.
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