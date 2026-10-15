☁️
Tiranë 20°C · Vranët 15 Tetor 2026
S&P 500 7,719 ▼1.11%
DOW 51,621 ▼0.09%
NASDAQ 26,693 ▼1.88%
NAFTA 94.15 ▲0.27%
ARI 4,169 ▲1.49%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1180 EUR/GBP 0.8455 EUR/CHF 0.9320 EUR/ALL 91.4200 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4364 EUR/TRY 55.3118 EUR/JPY 176.89 EUR/CAD 1.5899 EUR/USD 1.1180 EUR/GBP 0.8455 EUR/CHF 0.9320 EUR/ALL 91.4200 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4364 EUR/TRY 55.3118 EUR/JPY 176.89 EUR/CAD 1.5899
₿ CRYPTO
BTC $80,902 ▼ -3.29% ETH $2,362 ▼ -5.92% XRP $1.3053 ▼ -5.23% SOL $102.0700 ▼ -5.1%
S&P 500 7,719 ▼1.11 % DOW 51,621 ▼0.09 % NASDAQ 26,693 ▼1.88 % NAFTA 94.15 ▲0.27 % ARI 4,169 ▲1.49 % S&P 500 7,719 ▼1.11 % DOW 51,621 ▼0.09 % NASDAQ 26,693 ▼1.88 % NAFTA 94.15 ▲0.27 % ARI 4,169 ▲1.49 %
EUR/USD 1.1180 EUR/GBP 0.8455 EUR/CHF 0.9320 EUR/ALL 91.4200 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4364 EUR/TRY 55.3118 EUR/JPY 176.89 EUR/CAD 1.5899 EUR/USD 1.1180 EUR/GBP 0.8455 EUR/CHF 0.9320 EUR/ALL 91.4200 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4364 EUR/TRY 55.3118 EUR/JPY 176.89 EUR/CAD 1.5899
15 Tet 2026
Breaking
Kuvendi zgjedh Bashkim Nurbojën dhe Nora Latifi-Jasharin anëtarë joekzekutivë të Bordit të BQK-së Tensione dhe përplasje te selia e PS, policia hedh gaz lotsjellës ndaj protestuesve Aksident i rëndë në aksin Pogradec-Qafë Plloçë, humb jetën 26-vjeçari «Nevermore» zbarkon në Londër: muzikali për Edgar Allan Poe hapet në Charing Cross Theatre në korrik 2027 Protesta përfshin Kukësin, të rinjtë mblidhen para Bashkisë në shenjë solidariteti me Tiranën
Menu
Ukraina

Kremlini akuzon Kievin: sulmet ndaj rafinerive ruse bien ndesh me përpjekjet amerikane për paqe

Zëdhënësi Dmitry Peskov tha të enjten se Moska nuk e sheh Kievin të ketë respektuar ndonjëherë armëpushimin energjetik dhe se goditja e një tjetër rafinerie nuk është asgjë e re.

· 2 min lexim
Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov (foto arkiv)

Kremlini deklaroi të enjten se sulmet ukrainase ndaj rafinerive ruse të naftës bien ndesh me përpjekjet amerikane për paqe, pasi një dron ukrainas goditi gjatë natës një rafineri në rajonin rus të Ryazanit, siç njofton Reuters.

Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov
Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov (foto arkiv)

Presidenti amerikan Donald Trump shpalli të dielën një armëpushim energjetik; Kievi tha se e mësoi atë nga raportimet në media, ndërsa Rusia nuk u angazhua publikisht për të. Ukraina i pezulloi goditjet ndaj rafinerive për tri ditë, por i rifilloi pasi Rusia vazhdoi sulmet ndaj sektorit të saj energjetik.

Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, u tha gazetarëve të enjten se Moska nuk e percepton Kievin të ketë respektuar ndonjëherë armëpushimin dhe e quajti goditjen e një tjetër rafinerie asgjë të re; sipas tij, vazhdimi i goditjeve ndaj këtyre objekteve bie në kundërshtim serioz me përpjekjet e Shteteve të Bashkuara dhe të negociatorëve amerikanë për të nisur procesin e paqes, përpjekje që, sipas Peskov-it, pengohen nga mungesa e vullnetit të Kievit dhe e presidentit Volodymyr Zelensky për paqe.

Rusia vetë kishte argumentuar më herët se shtrirja e armëpushimit nuk ishte përcaktuar, ndërsa të mërkurën njoftoi se kishte goditur shtatë objekte të infrastrukturës energjetike ukrainase.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu