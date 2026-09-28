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Bota

Kriza e emigrantëve, përfaqësuesi i qeverisë spanjolle në Ceuta jep dorëheqjen

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Përfaqësuesi i Spanjës në enklavën e saj të Afrikës Veriore, Ceuta, dha dorëheqjen të hënën, duke përmendur arsye personale pas disa javësh shqyrtimi intensiv mbi menaxhimin kufitar që përfshinte mbërritjen e dhjetëra mijëra emigrantëve nga Maroku.

Kriza shpërtheu në fund të korrikut, kur më shumë se 72,000 emigrantë arritën në Ceuta, duke mbingarkuar qendrat e pritjes dhe duke intensifikuar debatin mbi politikën e migracionit në një nga dy kufijtë tokësorë të Bashkimit Evropian në Afrikë.

Shumica e këtyre emigrantëve u larguan më pas, megjithëse mijëra të tjerë mbeten në enklavën vetëqeverisëse, dhe qeveria e majtë minoritare e kryeministrit Pedro Sanchez në Madrid është përpjekur të përmbajë pasojat politike .

Delegati i Qeverisë, Miguel Angel Perez Triano, i cili mbikëqyri koordinimin midis qeverisë së Ceutës dhe agjencive shtetërore spanjolle dhe forcave të sigurisë, mbrojti mënyrën se si e trajtoi krizën, por tha se shqyrtimi pasues, së bashku me atë që ai e quajti një fushatë ngacmimi kundër tij dhe familjes së tij, ishte bërë i padurueshëm.

Ai tha se delegacioni qeveritar nuk kishte kontroll operacional mbi kufirin ose forcat e sigurisë dhe se asnjë informacion i disponueshëm paraprakisht nuk tregonte se kaq shumë emigrantë do të hynin në enklavë.

Qeveria e Madridit ka thënë vazhdimisht se, megjithëse mori alarme për kalime të mundshme kufitare, asgjë nuk tregonte një ​nxitim në shkallën që u pa në fund në Ceuta.

Gjykata e Lartë e Spanjës po kryen një hetim mbi ngjarjet dhe këtë javë do të dëgjojë dëshminë e ish-shefit të stafit të Perez Trianos.

Duke folur për stacionin radiofonik Cope të hënën, Ministri spanjoll i Politikave Territoriale, Angel Victor Torres, vlerësoi se deri në 3,500 emigrantë mbetën në Ceuta jashtë qendrave të pritjes së enklavës.

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