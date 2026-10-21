Kryeministri ukrainas: katër të vrarë nga sulmet ruse gjatë natës, u goditën objekte energjetike në katër rajone
Katër persona u vranë gjatë natës nga sulmet ruse në Ukrainë, siç njofton Reuters, duke cituar kryeministrin ukrainas Sergii Koretskyi. Sipas Koretskyi-t, i cili e bëri njoftimin në aplikacionin Telegram, goditjet dëmtuan objekte energjetike në katër rajone: Kiev, Volyn, Odesa dhe Mykolaiv.
Sipas Forcave Ajrore të Ukrainës, siç njofton Kyiv Post, Rusia lëshoi gjatë natës dy raketa balistike Iskander-M/KN-23, katër raketa S-300 dhe 98 dronë, rreth 70 prej tyre të tipit Shahed. Deri në orën 08:30 të mëngjesit, mbrojtja ajrore ukrainase kishte rrëzuar ose neutralizuar elektronikisht 58 dronë.
Raketat dhe 37 dronë sulmues goditën 10 vendndodhje, ndërsa mbetjet e dronëve të kapur ranë në dy vende të tjera, bëri të ditur Forca Ajrore, e cila paralajmëroi se sulmi po vazhdonte, me disa dronë rusë ende në hapësirën ajrore ukrainase.
Vala e sulmeve të natës kishte goditur më herët edhe vendbanimin Korotych në rajonin e Kharkivit, ku u vranë një grua 81-vjeçare dhe një burrë 83-vjeçar, si dhe një godinë universitare në Kremençuk dhe infrastrukturën e transportit në Kiev.
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