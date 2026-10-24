Kryepeshkopi Symeon: Vëllazëria e Sinait pranon nënshkrimin e marrëveshjes me Egjiptin për statusin e Manastirit të Shën Katerinës
Qeveria egjiptiane dhe Vëllazëria e Sinait kanë rënë dakord për statusin e Manastirit të Shën Katerinës, ndërsa kryepeshkopi Symeon deklaroi se pranon nënshkrimin e marrëveshjes, me mbështetjen unanime të Kishave Ortodokse.
Qeveria e Egjiptit dhe Vëllazëria e Sinait kanë arritur marrëveshje për statusin e Manastirit të Shenjtë të Shën Katerinës në Sinai, duke hapur rrugën për zgjidhjen e çështjeve të pazgjidhura rreth manastirit historik, i cili funksionon pa ndërprerje prej rreth 15 shekujsh, siç njofton ERT.
Kryepeshkopi i Sinait, Faranit dhe Raithos, Symeon, njoftoi se Vëllazëria e Sinait pranon perspektivën e nënshkrimit të marrëveshjes, pasi ka siguruar mbështetjen unanime të Kishave Ortodokse, të cilat janë informuar në detaje për përmbajtjen e saj. Nënshkrimi pritet në periudhën e ardhshme, sapo ta lejojë gjendja shëndetësore e Kryepeshkopit, ndërsa data e saktë do të caktohet në konsultim me etërit e manastirit dhe qeverinë egjiptiane.
Siç shpjegon Kryepeshkopi, manastiri mori një projekt-marrëveshje nga qeveria egjiptiane pas vendimit të Gjykatës së Apelit të Ismailisë më 28 maj 2025. Qëllimi i marrëveshjes është të qartësojë më tej aspekte të atij vendimi dhe mënyrën e zbatimit të tij, në mënyrë që të sigurohet vijimi i jetës monastike sipas traditës historike të manastirit dhe të përcaktohet pozita e tij në kuadrin ligjor modern të Egjiptit. Symeon shpreh kënaqësi për mirëkuptimin e treguar nga qeveria egjiptiane dhe presidenti Abdel Fattah al-Sisi, që lejoi dialogun të vazhdonte për më shumë se një vit, me kontributin edhe të shtetit grek dhe të mbështetësve të manastirit nga vende të ndryshme.
Mbështetja e Kishave Ortodokse u sigurua pas një procesi ndërkishtar: Vëllazëria iu drejtua fillimisht Patriarkanës së Jerusalemit, si patriarkana kishtarisht kompetente, dhe Patriarku Theofilos iu drejtua më pas Patriarkut Ekumenik Bartolome, Patriarkut të Aleksandrisë, Theodhori, si dhe Kishave Autoqefale të Qipros dhe të Greqisë. Të gjitha Kishat, siç njofton ERT, shprehën me letra patriarkale e sinodale mbështetjen e tyre të plotë vëllazërore për nënshkrimin.
Në deklaratën e tij, Symeon vlerëson se pas shpalljes së marrëveshjes nuk ka më arsye që Gjykata Supreme e Kasacionit e Egjiptit të nxjerrë vendimin e saj. Ai e mbyll duke theksuar se zhvillimi është mbi të gjitha shprehje e unitetit të Kishave Ortodokse të Lindjes dhe se mali i Sinait, me hirin e Zotit, “është në vendin e tij”, me etërit që shërbejnë atje dhe presin çdo pelegrin e vizitor.
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