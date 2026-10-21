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Amerika

Kuba akuzon SHBA-në se kërcënon vendet që votojnë pro saj në OKB

Ministri i Jashtëm kuban Bruno Rodríguez tha në Havanë se Departamenti i Shtetit po kërcënon me refuzim vizash dhe sanksione vendet që do të votojnë pro rezolutës kundër embargos amerikane, e cila shkon në votim më 27–28 tetor në OKB.

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Ministri i Jashtëm i Kubës, Bruno Rodríguez (majtas), gjatë një takimi në Hagë. Foto: Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0

Ministri i Jashtëm i Kubës, Bruno Rodríguez, akuzoi të mërkurën Shtetet e Bashkuara se po kërcënojnë shtetet anëtare të OKB-së me sanksione nëse ato mbështesin Kubën në votimin e javës së ardhshme në OKB për rezolutën që kërkon t’i jepet fund embargos amerikane ndaj ishullit, siç njofton Reuters.

Në një konferencë shtypi në Havanë, Rodríguez tha: “Departamenti amerikan i Shtetit po ushtron presion të paprecedentë — nganjëherë në mënyrë personale dhe të pacipë nga vetë sekretari i shtetit — për t’i bërë shtetet anëtare të OKB-së të ndryshojnë votat e tyre”.

Sipas tij, zyrtarët amerikanë kanë kërcënuar se do t’u refuzojnë vizat dhe do të vendosin sanksione tregtare e ekonomike ndaj vendeve anëtare që mbështesin Kubën në OKB. Departamenti i Shtetit nuk iu përgjigj menjëherë kërkesës së Reuters-it për koment.

Ambasadori i SHBA-së në OKB, Mike Waltz, u bëri thirrje vendeve në fillim të javës të votojnë kundër rezolutës, duke e quajtur atë një justifikim për shtypjen që regjimi kuban ushtron dhe për mjerimin e popullit kuban.

Votimi për rezolutën jobindëse pritet më 27–28 tetor; ajo miratohet në favor të Kubës në Asamblenë e Përgjithshme çdo vit që nga viti 1992 me shumicë të gjerë. SHBA-ja mban embargo tregtare ndaj Kubës prej më shumë se 60 vjetësh dhe vetëm Kongresi amerikan mund ta heqë atë, ndonëse votimi në OKB ka peshë politike. Administrata e presidentit Donald Trump e ka rritur presionin ndaj Kubës që nga janari, duke vendosur një bllokadë karburanti ndaj ishullit dhe sanksione të ashpra ndaj zyrtarëve dhe entiteteve shtetërore kubane.

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