Kuba në errësirë: Satelitët tregojnë krizën e energjisë

· 2 min lexim

Kuba po përballet me një krizë të thellë energjetike, ndërsa pjesa më e madhe e ishullit është zhytur në errësirë për shkak të ndërprerjeve masive të energjisë elektrike.

Sipas një analize të publikuar nga New York Times, imazhet satelitore tregojnë një kontrast të fortë: një grumbull i vogël drite në veriperëndim, në kryeqytetin Havana, ku ndodhen institucionet qeveritare dhe furnizimet konsiderohen prioritare. Ndërkohë, zona turistike si Cayo Guillermo, Cayo Coco dhe Varadero shfaqen me ndriçim të kufizuar, por të qëndrueshëm, duke vijuar të presin turistë me standarde perëndimore dhe pa ndërprerje të energjisë.

Në pjesën tjetër të vendit, harta zhytet pothuajse plotësisht në errësirë, duke reflektuar përmasat e krizës.

Situata është përkeqësuar edhe nga mungesa e ujit të pijshëm dhe grumbullimi i mbeturinave në rrugë, duke rritur shqetësimet për shëndetin publik dhe kushtet e jetesës së qytetarëve.

Autoritetet kubane fajësojnë embargon amerikane dhe mungesën e karburantit për krizën, ndërsa kritikët theksojnë problemet e thella strukturore dhe menaxhimin e dobët të sektorit energjetik.

Kriza e vazhdueshme ka nxitur pakënaqësi në rritje mes popullsisë, ndërsa vendi përballet me një nga periudhat më të vështira ekonomike të viteve të fundit.

