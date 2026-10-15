Ky produkt që përdorim çdo ditë në kuzhinë mund të dëmtojë shëndetin e zemrës
Zemra është një nga organet më të rëndësishme të trupit dhe shëndeti i saj ndikohet edhe nga ajo që konsumojmë. Përgatitja e ushqimeve të shëndetshme në shtëpi është një mënyrë e mirë për t’u kujdesur për të, por rëndësi ka edhe mënyra se si i ruajmë ato. Për vite me radhë, enët plastike kanë qenë zgjedhja e zakonshme në shumë kuzhina, megjithatë studimet kanë ngritur shqetësime për mikroplastikat që mund të çlirohen prej tyre dhe ndikimin e mundshëm në shëndetin kardiovaskular.
Dy kardiologë kanë treguar se cilat produkte kuzhine shmangin vetë dhe nuk do t’ua rekomandonin as pacientëve të tyre. Një prej tyre janë pikërisht enët plastike për ruajtjen e ushqimeve, veçanërisht kur përdoren për të ngrohur ushqimin në mikrovalë.
“E dimë se konsumimi i lëndëve ushqyese të duhura, në sasitë e duhura, mund të sjellë përfitime pothuajse të menjëhershme për shëndetin. Po ashtu, e dimë se marrja pa e kuptuar e substancave të dëmshme mund të ketë pasoja negative”, shpjegon kardiologia parandaluese Elizabeth Klodas. Ajo thotë se ka hequr dorë nga shumica e enëve plastike, veçanërisht për ushqimet që futen në mikrovalë.
Çfarë mund të përdorni në vend të plastikës?
1. Enë qelqi me kapak
Enët e qelqit janë ndër alternativat më praktike për ruajtjen e ushqimeve. Ato nuk thithin njollat dhe aromat, pastrohen lehtë dhe mund të mbyllen mirë për të ruajtur freskinë e ushqimit.
Edhe kur ena është prej qelqi, duhet t’u kushtoni vëmendje kapakëve. Shumë prej tyre janë plastikë, ndaj këshillohet të zgjidhni produkte pa BPA, një përbërës kimik që përdoret në prodhimin e disa plastikave.
2. Kavanoza qelqi
Kavanozat prej qelqi janë të përshtatshëm për të ruajtur salcat e përgatitura në shtëpi, reçelin, erëzat, drithërat, tërshërën dhe produkte të tjera të kuzhinës. Modelet me kapak që mbyllet fort ndihmojnë në ruajtjen e freskisë, ndërsa kavanozat me grykë të gjerë janë praktikë për t’u mbushur dhe pastruar.
3. Tasat e qelqit me kapak
Tasat prej qelqi mund të përdoren si për përgatitjen, ashtu edhe për ruajtjen e ushqimeve. Janë të dobishëm për të mbajtur në frigorifer ushqimet e mbetura, për të përgatitur sallata ose për të përzier përbërësit e recetave. Modelet me kapak pa BPA janë një alternativë për ata që duan të kufizojnë kontaktin e ushqimit me disa lloje plastikash.
4. Qeset prej silikoni
Për të ruajtur drekën e ditës tjetër ose frutat dhe perimet e mbetura, mund të përdorni qese të ripërdorshme prej silikoni. Ato mbyllen mirë, janë rezistente ndaj rrjedhjeve dhe mund të përdoren disa herë.
5. Kallëpe silikoni për ngrirje
Kallëpet prej silikoni janë të përshtatshme për të ngrirë supa, salca, lëng mishi dhe racione të tjera ushqimi. Modelet me kapak dhe strukturë të qëndrueshme e bëjnë më të lehtë ndarjen e ushqimit në porcione, të cilat mund të përdoren më vonë.
Pse duhet t’i kushtoni vëmendje plastikës?
Sipas kardiologut Aaron Feingold, përbërës të tillë si BPA-ja dhe ftalatet mund të kalojnë nga disa materiale plastike në ushqim. Ekspozimi ndaj tyre është lidhur me çrregullime hormonale dhe me rrezik të mundshëm për sëmundje kardiovaskulare.
Kjo nuk do të thotë se çdo enë plastike shkakton domosdoshmërisht probleme me zemrën. Megjithatë, për të kufizuar ekspozimin e panevojshëm, mund të zgjidhni enë qelqi për ruajtjen dhe ngrohjen e ushqimeve, të përdorni produkte të përshtatshme për mikrovalë dhe të shmangni ngrohjen e ushqimit në enë plastike kur ato nuk janë të prodhuara për këtë qëllim.
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