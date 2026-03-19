Lajm shumë i keq për Kosovën, Leon Avdullahu mungon ndaj Sllovakisë
Kombëtarja e Kosovës ka marrë një goditje të rëndë para ndeshjes vendimtare ndaj Sllovakisë në kuadër të plejofit kualifikues për Kupën e Botës 2026.
Mesfushori Leon Avdullahu nuk do të jetë në dispozicion të “Dardanëve” për këtë përballje, pasi ka pësuar një lëndim muskulor. Lajmin e ka konfirmuar trajneri i TSG Hoffenheim, Christian Ilzer, në një konferencë për shtyp të enjten.
“Fatkeqësisht duhet të njoftojmë mungesën e një lojtari kyç. Leon Avdullahu nuk do të jetë i disponueshëm për ne për disa javë,” deklaroi Ilzer, duke lënë të kuptohet se rikuperimi i lojtarit do të kërkojë kohë.
Kjo do të thotë se Avdullahu do t’i mungojë edhe Kosovo national football team në ndeshjen e rëndësishme gjysmëfinale të plejofit kundër Slovakia national football team, e cila zhvillohet më 26 mars në Bratisllavë.
Mungesa e tij konsiderohet një goditje e ndjeshme për Kosovën, duke pasur parasysh rolin e tij në mesfushë dhe formën e mirë që ka treguar së fundmi. Megjithatë, stafi teknik do të duhet të gjejë zgjidhje alternative për të mbuluar boshllëkun në këtë sfidë vendimtare.
Në anën tjetër, te Hoffenheimi shpresojnë që Avdullahu të rikthehet para përfundimit të sezonit, pasi kanë mbetur edhe tetë ndeshje deri në mbylljen e edicionit në Bundesliga.
