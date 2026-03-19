EUR/USD 1.1477 EUR/GBP 0.8641 EUR/CHF 0.9087 EUR/ALL 96.0260 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4475 EUR/TRY 50.8071 EUR/JPY 182.78 EUR/CAD 1.5751
BTC $69,698 ▼ -2.34% ETH $2,127 ▼ -3.05% XRP $1.4446 ▼ -0.47% SOL $88.4400 ▼ -0.9%
S&P 500 6,587 ▼0.57 % DOW 45,863 ▼0.78 % NASDAQ 22,007 ▼0.66 % NAFTA 96.41 ▲1 % ARI 4,617 ▼5.71 % S&P 500 6,587 ▼0.57 % DOW 45,863 ▼0.78 % NASDAQ 22,007 ▼0.66 % NAFTA 96.41 ▲1 % ARI 4,617 ▼5.71 %
EUR/USD 1.1477 EUR/GBP 0.8641 EUR/CHF 0.9087 EUR/ALL 96.0260 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4475 EUR/TRY 50.8071 EUR/JPY 182.78 EUR/CAD 1.5751 EUR/USD 1.1477 EUR/GBP 0.8641 EUR/CHF 0.9087 EUR/ALL 96.0260 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4475 EUR/TRY 50.8071 EUR/JPY 182.78 EUR/CAD 1.5751
Futbolli ne Kosove

Lajm shumë i keq për Kosovën, Leon Avdullahu mungon ndaj Sllovakisë

Kombëtarja e Kosovës ka marrë një goditje të rëndë para ndeshjes vendimtare ndaj Sllovakisë në kuadër të plejofit kualifikues për Kupën e Botës 2026.

Mesfushori Leon Avdullahu nuk do të jetë në dispozicion të “Dardanëve” për këtë përballje, pasi ka pësuar një lëndim muskulor. Lajmin e ka konfirmuar trajneri i TSG Hoffenheim, Christian Ilzer, në një konferencë për shtyp të enjten.

“Fatkeqësisht duhet të njoftojmë mungesën e një lojtari kyç. Leon Avdullahu nuk do të jetë i disponueshëm për ne për disa javë,” deklaroi Ilzer, duke lënë të kuptohet se rikuperimi i lojtarit do të kërkojë kohë.

Kjo do të thotë se Avdullahu do t’i mungojë edhe Kosovo national football team në ndeshjen e rëndësishme gjysmëfinale të plejofit kundër Slovakia national football team, e cila zhvillohet më 26 mars në Bratisllavë.

Mungesa e tij konsiderohet një goditje e ndjeshme për Kosovën, duke pasur parasysh rolin e tij në mesfushë dhe formën e mirë që ka treguar së fundmi. Megjithatë, stafi teknik do të duhet të gjejë zgjidhje alternative për të mbuluar boshllëkun në këtë sfidë vendimtare.

Në anën tjetër, te Hoffenheimi shpresojnë që Avdullahu të rikthehet para përfundimit të sezonit, pasi kanë mbetur edhe tetë ndeshje deri në mbylljen e edicionit në Bundesliga.

