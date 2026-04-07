Leavitt: Vetëm Trump e di se çfarë do të bëjë në Iran
Presidenti amerikan, Donald Trump është i vetmi që e di se çfarë do të bëjë në Iran, tha sot zëdhënësja e tij Karoline Leavitt, vetëm disa orë para skadimit të një ultimatumi të vendosur nga presidenti amerikan.
“Regjimi iranian ka afat deri në orën 20:00… për të shfrytëzuar rastin dhe për të arritur një marrëveshje me Shtetet e Bashkuara. Vetëm presidenti e di se… çfarë do të bëjë”, tha ajo.
Komenti i saj u dha në përgjigje të dy pyetjeve të veçanta të paraqitura në Shtëpinë e Bardhë, të cilat AFP i kërkoi, së pari, për të sqaruar nëse Donald Trump kishte ndërmend të përdorte armë bërthamore në Iran, dhe së dyti, për t’iu përgjigjur raporteve të shtypit se Teherani kishte ndërprerë të gjitha linjat e komunikimit me Shtetet e Bashkuara./ a.jor.
