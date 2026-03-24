EUR/USD 1.1596 EUR/GBP 0.8648 EUR/CHF 0.9129 EUR/ALL 95.6048 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4171 EUR/TRY 51.4069 EUR/JPY 183.92 EUR/CAD 1.5914
Leku forcon pozitat ndaj monedhave të huaja S&P rikonfirmon vlerësimin e Shqipërisë në "BB" dhe perspektivë "të qëndrueshme" Kadastra, 45 ditë afishim publik për regjistrimin fillestar të pronave në katër fshatra të Elbasanit GJKKO lë perserinë burg Metën
Leku forcon pozitat ndaj monedhave të huaja

Në tregun e këmbimit valutor vendas, në javën e fundit të muajit mars, leku forcoi ndjeshëm pozitat ndaj monedhave të huaja.
Sipas të dhënave të publikuara nga Banka e Shqipërisë, dollari amerikan u dobësua me 0,98 lekë dhe këmbehet me 82,79 lekë; euroja zbriti në nivelin 95,92 lekë ose 0,07 lekë më pak se në fundjavë.

Paundi britanik u zhvlerësua me 0,28 lekë dhe këmbehet me 110,89 lekë ndërsa franga zvicerane u dobësua me 0,29 lekë dhe këmbehet me 105,16 lekë.

Luhatjet në tregun valutor reflektojnë ecurinë në bursat ndërkombëtare si dhe balancën mes ofertës dhe kërkesës në tregun vendas.

Ndërkohë që ky zhvillim sjell përfitime për kreditoret që kanë kredi në monedhë të huaj, të cilët do të përfitojnë nga rënia e barrës së kësteve të kredisë, si dhe për eksportuesit, të cilët përfitojnë nga kursi më i favorshëm i këmbimit për veprimtarinë e tyre tregtare.

Monedha Kryesore Lekë për njësi të monedhës së huaj
Dollar Amerikan USD 82.79 -0.98
Euro EUR 95.92 -0.07
Poundi Britanik GBP 110.89 -0.28
Franga Zvicerane CHF 105.16 -0.29
Jeni Japonez (100) JPY 52.16 -0.48
Dollari Australian AUD 57.70 -1.35
Dollari Kanadez CAD 60.29 -0.67
Korona Suedeze SEK 8.87 -0.04
Korona Norvegjeze NOK 8.53 -0.21
Korona Daneze DKK 12.84 -0.02
SDR SDR 112.76 -1.36
Ari(OZ 1) XAU 365853.15 -26,479.46
Argjend(OZ 1) XAG 5788.63 -196.74
Juani Kinez (onshore) CNY 12.01 -0.13
Juani Kinez (offshore) CNH 12.01 -0.13
Lira Turke TRY 1.87 -0.02

