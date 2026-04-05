EUR/USD 1.1543 EUR/GBP 0.8724 EUR/CHF 0.9217 EUR/ALL 95.8543 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4133 EUR/TRY 51.3830 EUR/JPY 184.04 EUR/CAD 1.6060
LIBAN : Të paktën 6 viktima pas sulmeve ajrore izraelite

Të paktën gjashtë persona u vranë nga sulmet ajrore izraelite në jug të Libanit, njoftoi sot Agjencia Kombëtare e Lajmeve e Libanit (NNA).

Sipas njoftimit, viktimat u regjistruan në qytetin Kfar Hatta dhe i përkisnin një familjeje të zhvendosur.

Në një tjetër sulm ajror në jug të vendit, të paktën tre persona të tjerë u vranë dhe disa të tjerë mbetën të plagosur herët në mëngjesin e së dielës, sipas të njëjtit burim.

Informacionet nuk kanë mundur të verifikohen në mënyrë të pavarur.

Ushtria izraelite nuk ka bërë menjëherë komente mbi këto raportime kur është pyetur.

Përveç sulmeve ajrore, Izraeli po zhvillon edhe operacione tokësore kundër milicisë Hezbollah, e mbështetur nga Irani, në Libanin fqinj.

Ndërkohë, Hezbollah ka lëshuar sërish raketa drejt veriut të Izraelit mëngjesin e së dielës, pa raportime fillestare për dëme apo viktima. /Ad.Ab./

Lexo Gjithashtu