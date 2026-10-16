Lionsgate zbulon 14 portretet e personazheve të «Sunrise on the Reaping»: Ralph Fiennes si presidenti Snow, Joseph Zada si Haymitch i ri
Më 15 tetor Lionsgate publikoi portretet e ansamblit të prequel-it të «The Hunger Games», që del në kinema më 20 nëntor, ndërsa regjisori Francis Lawrence dhe producentja Nina Jacobson tregojnë si u zgjodh kasti.
Lionsgate ka zbuluar më 15 tetor 14 portrete të reja të personazheve të «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping», prequel-i që mbërrin në kinema më 20 nëntor. Portretet, të publikuara në kanalet e studios, paraqesin një për një protagonistët e Lojërave të 50-ta, të njohura si Second Quarter Quell, me dyfishin e tributëve të zakonshëm. Filmi zhvillohet 24 vjet përpara ngjarjeve të trilogjisë origjinale dhe ndjek Haymitch Abernathy-n 16-vjeçar nga Rrethi 12.
Siç njofton USA Today në një material ekskluziv, regjisori Francis Lawrence dhe producentja Nina Jacobson e përshkruajnë ansamblin si një kast ëndrrash. Joseph Zada luan Haymitch-in e ri, versionin më të ri dhe më optimist të personazhit që Woody Harrelson e bëri të famshëm, ndërsa Whitney Peak është Lenore Dove Baird dhe Mckenna Grace luan Maysilee Donner, tributen tjetër të Rrethit 12 që bëhet aleatja e tij në arenë.
Në portretet e Kapitolit spikasin Ralph Fiennes si presidenti Coriolanus Snow — zgjedhja e ëndërruar e producentëve për rolin — Jesse Plemons si Plutarch Heavensbee, i pari aktor i zgjedhur për filmin, Elle Fanning si Effie Trinket dhe Kieran Culkin si Caesar Flickerman. Glenn Close, e cila luan Drusilla Sickle, shoqëruesen e tributëve të Rrethit 12, i befasoi kineastët duke u shkruar vetë me një email të papritur ku shpjegonte pse e donte rolin.
Ansambli plotësohet nga Maya Hawke si Wiress, Kelvin Harrison Jr. si Beetee Latier, Ben Wang si Wyatt Callow, Billy Porter si stilisti Magno Stift, Lili Taylor si mentorja Mags Flanagan dhe Percy Daggs IV si Ampert Latier. Sipas USA Today, Lawrence u ka kërkuar aktorëve që luajnë versionet e reja të personazheve të njohur të mos imitojnë paraardhësit e tyre, por të gjejnë zërin e tyre — një parim që, sipas Jacobson, secili prej tyre e ka bërë të vetin.
«Sunrise on the Reaping» bazohet në romanin e vitit 2025 të Suzanne Collins me të njëjtin titull dhe shënon rikthimin e Lawrence, i cili ka drejtuar të gjithë filmat e sagës pas të parit. Me fushatën promovuese që hyn në fazën finale, portretet e reja janë sinjali më i qartë se numërimi mbrapsht për premierën e 20 nëntorit ka nisur.
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