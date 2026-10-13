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Ekspozita

Lita Albuquerque në Palm Springs: «Cosmic Land» mbledh për herë të parë gjashtë dekada art, nga shkretëtira e Mojave-s te kozmosi

Ekspozita solo e artistes kaliforniane në Palm Springs Art Museum, nga 16 tetori 2026 deri më 3 maj 2027, bashkon për herë të parë në një vend të vetëm pikturat, skulpturat, instalacionet dhe filmat e saj

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Kopshti i Skulpturave i Palm Springs Art Museum. Foto: APK / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Palm Springs Art Museum në Kaliforni hap më 16 tetor ekspozitën solo «Cosmic Land» të artistes Lita Albuquerque, një përmbledhje që, siç njofton See Great Art, mbulon gati gjashtë dekada krijimtarie dhe bashkon për herë të parë në një ekspozitë të vetme pikturat, skulpturat, instalacionet dhe filmat e saj. Ekspozita do të qëndrojë e hapur deri më 3 maj 2027.

«Cosmic Land» ndërtohet si një udhëtim nëpër katër galeri, ku marrëdhënia mes Tokës dhe kozmosit është fija lidhëse: për Albuquerque-n, drita mbart informacion, dhe toka nën këmbët tona është e lidhur pazgjidhshmërisht me universin. Vizitorët i pret figura skulpturale «NAJMA Returns (Guardian of the Earth)» e vitit 2023, e rrethuar nga «Wind Paintings» të vitit 2026, vepra të krijuara në bashkëpunim me lëvizjen e padukshme të erës.

Në galerinë kryesore zë vend «Spine of the Earth», vepra tokësore e realizuar fillimisht në shtratin e tharë të një liqeni në shkretëtirën Mojave me pigment pluhur dhe gjeometri të shenjtë, e cila ndër vite ka jetuar përmes dokumentimit, performancës dhe rindërtimeve. Pranë saj qëndron «Emanation» (2022), me fletë ari që reflekton dhe transformon dritën përreth.

Galeritë e fundit i kushtohen dritës dhe ujit, me filmat «20/20: Accelerando» dhe «Liquid Light», dhe mbyllen me instalacionin multimedial «Cosmos with Particle Horizon» (2014), ku trupi i artistes në prehje vendoset nën projeksionet e lëvizjes së yjeve në pole dhe në ekuator. Drejtoresha ekzekutive dhe kryekuratorja e muzeut, Christine Vendredi, thekson se artistja e kthen pyetjen për vendin tonë në univers në një pyetje thellësisht njerëzore.

E lindur më 1946 në Santa Monica dhe e rritur në Tunizi e Paris, Albuquerque lidhet me lëvizjet Light and Space dhe Land Art. Ajo përfaqësoi Shtetet e Bashkuara në Bienalen e Kajros, ku fitoi çmimin kryesor, dhe në Antarktidë realizoi «Stellar Axis», veprën e parë dhe më të madhe kalimtare të krijuar ndonjëherë në atë kontinent — një tjetër dëshmi se për të, Toka vetë është një skulpturë në hapësirë.

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