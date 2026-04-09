☁️
Tiranë 14°C · Vranët 09 April 2026
S&P 500 6,820 ▲0.55%
DOW 48,153 ▲0.51%
NASDAQ 22,794 ▲0.7%
NAFTA 98.35 ▲4.17%
ARI 4,822 ▲0.93%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1677 EUR/GBP 0.8702 EUR/CHF 0.9229 EUR/ALL 96.2337 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4003 EUR/TRY 51.9741 EUR/JPY 185.03 EUR/CAD 1.6166
₿ CRYPTO
BTC $72,169 ▲ +1.15% ETH $2,215 ▼ -0.12% XRP $1.3560 ▼ -0.07% SOL $83.7700 ▲ +0.52%
S&P 500 6,820 ▲0.55 % DOW 48,153 ▲0.51 % NASDAQ 22,794 ▲0.7 % NAFTA 98.35 ▲4.17 % ARI 4,822 ▲0.93 % S&P 500 6,820 ▲0.55 % DOW 48,153 ▲0.51 % NASDAQ 22,794 ▲0.7 % NAFTA 98.35 ▲4.17 % ARI 4,822 ▲0.93 %
EUR/USD 1.1677 EUR/GBP 0.8702 EUR/CHF 0.9229 EUR/ALL 96.2337 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4003 EUR/TRY 51.9741 EUR/JPY 185.03 EUR/CAD 1.6166 EUR/USD 1.1677 EUR/GBP 0.8702 EUR/CHF 0.9229 EUR/ALL 96.2337 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4003 EUR/TRY 51.9741 EUR/JPY 185.03 EUR/CAD 1.6166
09 Apr 2026
Breaking
Macron kërkon respektim të plotë të armëpushimit pas sulmeve në Liban Djali i shahut të fundit kërkon ndryshim politik në Iran Nafta më e lirë i çon qytetarët e Shqipërisë në Maqedoninë e Veriut për karburant Funerali i gazetarit Mohammed Wishah në Gaza, rritet bilanci tragjik i gazetarëve të vrarë
Menu
Bota

Macron kërkon respektim të plotë të armëpushimit pas sulmeve në Liban

· 2 min lexim

Presidenti francez, Emmanuel Macron kërkoi respektimin e armëpushimit të rënë dakord në bisedimet me presidentin e SHBA-së, Donald Trump dhe presidentin iranian, Masoud Pezeshkian duke thënë se kjo duhet të hapë rrugën për negociata më të gjera – për të garantuar sigurinë në të gjithë Lindjen e Mesme.

“Çdo marrëveshje duhet të adresojë shqetësimet e ngritura nga programet bërthamore dhe raketore të Iranit, politikat e tij rajonale dhe ndërprerjen e transportit detar në Ngushticën e Hormuzit”, tha Macron në X.

“Kështu mund të ndërtohet një paqe e fortë dhe e qëndrueshme, me mbështetjen e të gjithë atyre që janë në gjendje të kontribuojnë në të. Franca do të luajë rolin e saj të plotë, në koordinim të ngushtë me partnerët e saj në Lindjen e Mesme”, tha ai.

Macron shtoi se armëpushimi duhet të respektohet edhe në Liban.

Gjatë një bisede telefonike me presidentin libanez, Joseph Aoun dhe kryeministrin Nawaf Salam, Macron shprehu solidaritetin e plotë të Francës përballë sulmeve të rënda izraelite në Liban.

“Ne i dënojmë këto sulme në termat më të forta të mundshme”, tha ai, duke i përshkruar ato si një kërcënim të drejtpërdrejtë për armëpushimin e arritur së fundmi.

Ai theksoi se Libani duhet të mbrohet plotësisht në kuadër të armëpushimit. //a.i/

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu