Macron kërkon respektim të plotë të armëpushimit pas sulmeve në Liban
Presidenti francez, Emmanuel Macron kërkoi respektimin e armëpushimit të rënë dakord në bisedimet me presidentin e SHBA-së, Donald Trump dhe presidentin iranian, Masoud Pezeshkian duke thënë se kjo duhet të hapë rrugën për negociata më të gjera – për të garantuar sigurinë në të gjithë Lindjen e Mesme.
“Çdo marrëveshje duhet të adresojë shqetësimet e ngritura nga programet bërthamore dhe raketore të Iranit, politikat e tij rajonale dhe ndërprerjen e transportit detar në Ngushticën e Hormuzit”, tha Macron në X.
“Kështu mund të ndërtohet një paqe e fortë dhe e qëndrueshme, me mbështetjen e të gjithë atyre që janë në gjendje të kontribuojnë në të. Franca do të luajë rolin e saj të plotë, në koordinim të ngushtë me partnerët e saj në Lindjen e Mesme”, tha ai.
Macron shtoi se armëpushimi duhet të respektohet edhe në Liban.
Gjatë një bisede telefonike me presidentin libanez, Joseph Aoun dhe kryeministrin Nawaf Salam, Macron shprehu solidaritetin e plotë të Francës përballë sulmeve të rënda izraelite në Liban.
“Ne i dënojmë këto sulme në termat më të forta të mundshme”, tha ai, duke i përshkruar ato si një kërcënim të drejtpërdrejtë për armëpushimin e arritur së fundmi.
Ai theksoi se Libani duhet të mbrohet plotësisht në kuadër të armëpushimit. //a.i/
