Macron pas takimit me Zelenskyn në Bruksel: Ukrainës t’i jepen të gjitha mjetet për të mbrojtur popullin dhe infrastrukturën
BRUKSEL – Presidenti francez Emmanuel Macron tha të enjten, pas takimit në Bruksel me presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky, se është thelbësore që Ukrainës t’i jepen të gjitha mjetet që i duhen për të mbrojtur popullin civil dhe infrastrukturën e saj, siç njofton Reuters.
Takimi u zhvillua në kuadër të samitit të liderëve evropianë në Bruksel, ku Zelensky po kërkon mbështetje të mëtejshme mbrojtëse për Ukrainën.
Zelensky, duke shkruar në Telegram, e përshkroi bisedën me Macron-in si shumë konkrete dhe tha se Ukraina e vlerëson Francën, e cila ndihmon sa më shumë për të gjetur përgjigje ndaj përshkallëzimit rus.
Sipas Zelenskyt, Franca do të japë më shumë ndihmë për aviacionin e Ukrainës gjatë muajit të ardhshëm.
Të dyja palët duan gjithashtu të përshpejtojnë punën për projektin FREYJA, sistemi evropian i mbrojtjes kundër raketave balistike.
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