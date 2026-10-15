Tiranë 10°C · Pjesërisht vranët 15 Tetor 2026
S&P 500 7,744 ▲0.33%
DOW 52,178 ▲1.08%
NASDAQ 26,713 ▲0.08%
NAFTA 96.12 ▲2.36%
ARI 4,193 ▲2.06%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1180 EUR/GBP 0.8455 EUR/CHF 0.9320 EUR/ALL 91.4200 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4364 EUR/TRY 55.3118 EUR/JPY 176.89 EUR/CAD 1.5899 EUR/USD 1.1180 EUR/GBP 0.8455 EUR/CHF 0.9320 EUR/ALL 91.4200 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4364 EUR/TRY 55.3118 EUR/JPY 176.89 EUR/CAD 1.5899
₿ CRYPTO
BTC $82,178 ▲ +0.55% ETH $2,455 ▲ +1.77% XRP $1.3385 ▲ +0.94% SOL $105.8100 ▲ +1.74%
S&P 500 7,744 ▲0.33 % DOW 52,178 ▲1.08 % NASDAQ 26,713 ▲0.08 % NAFTA 96.12 ▲2.36 % ARI 4,193 ▲2.06 % S&P 500 7,744 ▲0.33 % DOW 52,178 ▲1.08 % NASDAQ 26,713 ▲0.08 % NAFTA 96.12 ▲2.36 % ARI 4,193 ▲2.06 %
EUR/USD 1.1180 EUR/GBP 0.8455 EUR/CHF 0.9320 EUR/ALL 91.4200 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4364 EUR/TRY 55.3118 EUR/JPY 176.89 EUR/CAD 1.5899 EUR/USD 1.1180 EUR/GBP 0.8455 EUR/CHF 0.9320 EUR/ALL 91.4200 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4364 EUR/TRY 55.3118 EUR/JPY 176.89 EUR/CAD 1.5899
15 Tet 2026
Breaking
BBC i kërkon gjykatës ta detyrojë Trump-in të dëshmojë në padinë e tij kundër transmetuesit Republikanët e Senatit planifikojnë ofensivë paszgjedhore për të konfirmuar gjyqtarët e Trump «The Play That Goes Wrong» hyn në historinë e West End-it: shfaqja e katërt më jetëgjatë në skenën londineze Okiki Akinfe fiton çmimin e parë prej 30,000 stërlinash për artistët e rinj në Frieze London Zelensky takon Tusk-un në Bruksel: Mbështetja e Polonisë është shumë e rëndësishme, vetëm sot 52 të plagosur nga sulmet ruse
Menu
Ukraina

Macron pas takimit me Zelenskyn në Bruksel: Ukrainës t’i jepen të gjitha mjetet për të mbrojtur popullin dhe infrastrukturën

· 1 min lexim
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky me presidentin francez Emmanuel Macron
Foto arkiv: Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky me presidentin francez Emmanuel Macron (Wikimedia Commons, CC BY 4.0, Bashkimi Evropian)

BRUKSEL – Presidenti francez Emmanuel Macron tha të enjten, pas takimit në Bruksel me presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky, se është thelbësore që Ukrainës t’i jepen të gjitha mjetet që i duhen për të mbrojtur popullin civil dhe infrastrukturën e saj, siç njofton Reuters.

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky me presidentin francez Emmanuel Macron
Foto arkiv: Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky me presidentin francez Emmanuel Macron (Wikimedia Commons, CC BY 4.0, Bashkimi Evropian)

Takimi u zhvillua në kuadër të samitit të liderëve evropianë në Bruksel, ku Zelensky po kërkon mbështetje të mëtejshme mbrojtëse për Ukrainën.

Zelensky, duke shkruar në Telegram, e përshkroi bisedën me Macron-in si shumë konkrete dhe tha se Ukraina e vlerëson Francën, e cila ndihmon sa më shumë për të gjetur përgjigje ndaj përshkallëzimit rus.

Sipas Zelenskyt, Franca do të japë më shumë ndihmë për aviacionin e Ukrainës gjatë muajit të ardhshëm.

Të dyja palët duan gjithashtu të përshpejtojnë punën për projektin FREYJA, sistemi evropian i mbrojtjes kundër raketave balistike.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu