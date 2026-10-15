Maltz Museum hap ekspozitën e Boris Lurie: mbi 200 vepra të të mbijetuarit të Holokaustit në Cleveland
Ekspozita e parë e këtij lloji për artistin Boris Lurie (1924–2008) hapet më 18 tetor në Beachwood të Ohajos dhe qëndron e hapur deri më 27 janar 2027, me serinë private «War Series» në qendër.
Një ekspozitë e kushtuar artistit dhe të mbijetuarit të Holokaustit Boris Lurie hapet më 18 tetor në Maltz Museum, në Beachwood pranë Cleveland-it në Ohajo. Siç njofton Maltz Museum, «Boris Lurie: Nothing To Do But To Try» është e para e këtij lloji për artistin dhe mbledh më shumë se 200 vepra arti e objekte arkivore, mes tyre edhe materiale personale që nuk janë ekspozuar kurrë më parë.
Lurie (1924–2008) lindi në Leningrad, sot Shën Pjetërburg, dhe u rrit në Riga të Letonisë. Ishte vetëm 16 vjeç kur forcat naziste pushtuan qytetin në vitin 1941; gjyshja, nëna, motra dhe e dashura e tij u vranë në masakrën e Rumbulës, ndërsa ai dhe i ati mbijetuan vite pune të detyruar dhe kampesh përqendrimi, derisa u çliruan në 1945. Një vit më pas mbërriti në Nju Jork, ku filloi të pikturonte dhe të vizatonte përvojën e luftës.
Në qendër të ekspozitës qëndron «War Series», gati 100 piktura dhe vizatime të krijuara kryesisht në vitin 1946, me skena kampesh, punë të detyruar dhe portrete — një cikël thellësisht personal që artisti nuk e ekspozoi kurrë sa ishte gjallë. Krahas tij shfaqen edhe fotografitë familjare të Rigës së paraluftës, që Lurie i ruajti gjatë gjithë luftës, si dhe ditarë, letërkëmbime dhe dokumente arkivore.
Ekspozita shpaloset në pesë kapituj të jetës së artistit dhe është organizuar nga Museum of Jewish Heritage — A Living Memorial to the Holocaust, së bashku me Boris Lurie Art Foundation, nën kurimin e Sara Softness. Ajo qëndron e hapur deri më 27 janar 2027, Ditën Ndërkombëtare të Përkujtimit të Holokaustit, në selinë e muzeut në 2929 Richmond Road, Beachwood.
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