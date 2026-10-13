Marina franceze ndalon në Oqeanin Indian cisternën DF Peak të flotës hije ruse
Marina franceze ka ndaluar dhe ka hipur në bordin e cisternës DF Peak në Oqeanin Indian, në një operacion të drejtuar kundër asaj që njihet si “flota hije” e Rusisë, siç njofton The Kyiv Independent. Ndalimi u krye më 12 tetor, rreth 450 milje detare, ose 833 kilometra, në jug të territorit francez të Réunion-it. Anija dyshohet se lundronte me flamur të rremë dhe se transportonte karburant rus të sanksionuar.
Njoftimin për operacionin e dha presidenti francez Emmanuel Macron në platformën X. Ai theksoi vendosmërinë e Francës për ta luftuar flotën fantazmë kudo në botë dhe nënvizoi se ndërhyrja u krye në përputhje me të drejtën ndërkombëtare detare. Sipas Parisit, veprimi është pjesë e përpjekjeve më të gjera për të mbyllur rrugët me të cilat Moska përpiqet t’i shmanget kufizimeve perëndimore mbi eksportet e saj të energjisë.
Ministrja e Forcave të Armatosura, Catherine Vautrin, bëri të ditur se cisterna ndodhet nën shoqërimin e Marinës franceze. Në mesazhin e saj ajo theksoi se e drejta ndërkombëtare nuk është opsionale, duke e paraqitur ndalimin si një çështje të zbatimit të rregullave në det të hapur dhe jo thjesht si një veprim simbolik ndaj një anijeje të vetme.
Të dhëna të tjera për anijen vijnë nga portali “War and Sanctions” i Inteligjencës së Mbrojtjes së Ukrainës. Sipas këtij portali, DF Peak më parë mbante emrin Kaliningrad, ka lundruar në mënyrë të rreme nën flamurin e Beninit dhe është përfshirë në listat e sanksioneve të Shteteve të Bashkuara, Bashkimit Evropian, Zvicrës, Kanadasë dhe Japonisë.
“Flota hije” përbëhet kryesisht nga cisterna të vjetra dhe të siguruara dobët, me pronësi dhe flamuj që ndryshojnë shpesh, përmes të cilave Rusia vijon të eksportojë naftë në shkelje të sanksioneve. Qeveritë perëndimore e akuzojnë Moskën se e përdor këtë rrjet anijesh edhe për luftë hibride kundër Evropës. Fuqitë evropiane kanë ndaluar anije të tilla gjatë gjithë luftës kundër Ukrainës dhe, sipas një raporti të qendrës CREA të 25 shtatorit, këto ndalime ndihmuan që numri i anijeve të flotës hije me flamur të rremë të bjerë në më pak se gjysmën mes tetorit të kaluar dhe qershorit 2026.
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