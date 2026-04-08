Marrëveshja për armëpushim shihet si “fitore” në Iran
Aktualisht kemi dy reagime kryesore nga Irani.
Njëri vjen nga televizioni kombëtar iranian, i cili njofton se presidenti amerikan Donald J. Trump ka pranuar kërkesën me 10 pika të Iranit – dhe se kjo konsiderohet një “fitore” për vendin.
Gjithashtu, kemi një deklaratë nga Këshilli i Lartë i Sigurisë Kombëtare të Iranit, e cila sinjalizon një përgjigje pozitive dhe po ashtu flet për një fitore të Iranit.
Iranianët me shumë gjasë kanë qenë tashmë dakord përpara se Trump të shpallte marrëveshjen e armëpushimit, por ende nuk dihet se si do të reagojë Izraeli ndaj këtij zhvillimi.
Pikat kryesore nga zhvillimet e fundit:
– Kryeministri i Pakistanit ka informuar Iranin se SHBA ka pranuar planin me 10 pika të Iranit si bazë për negociata.
– “Në përputhje me këtë, në nivelin më të lartë është vendosur që Irani të zhvillojë negociata me palën amerikane në Islamabad për dy javë dhe vetëm mbi bazën e këtyre parimeve.”
– “Theksohet se kjo nuk nënkupton fundin e luftës dhe Irani do të pranojë përfundimin e saj vetëm kur – në funksion të pranimit të parimeve të parashikuara në planin me 10 pika – detajet e saj të finalizohen në negociata.”
– Negociatat do të nisin në Islamabad të premten, më 11 prill. Irani nuk i beson SHBA-së dhe do të caktojë një periudhë dyjavore për këto bisedime. Ky afat mund të zgjatet me marrëveshje të palëve.
– “Nëse dorëzimi i armikut në terren shndërrohet në një arritje vendimtare politike në negociata, ne do ta festojmë këtë fitore të madhe historike së bashku. Përndryshe, do të luftojmë krah për krah në terren deri sa të plotësohen të gjitha kërkesat e kombit iranian. Duart tona janë në këmbëz dhe, sapo të bëhet gabimi më i vogël nga armiku, do të ketë një përgjigje të plotë dhe të menjëhershme.”
Ky qëndrim tregon se, ndonëse ka hapësirë për negociata, tensioni mbetet i lartë dhe çdo hap i radhës do të jetë vendimtar për ecurinë e konfliktit.
