Marrëveshja për klandestinët, zv.ministri italian: Historike!

Shqipëria dhe Italia kanë nënshkruar një marrëveshje për ngritjen e dy strukturave për pritjen e refugjatëve në vendin tonë. Zv.ministri i Shtetit të Italisë Giovanbattista Fazzolari në një intervistë për median italiane ‘Corriere Della Sera’ jep detaje nga kjo marrëveshje, ndërsa e konsideron një sukses historik, që për herë të parë një vend që nuk është pjesë e Bashkimit Europian po mbështet në vend të unionit për menaxhimin e emigracionit të paligjshëm. Ai thekson se ka pasur një diskutim me BE për këtë çështje nuk ka pasur asnjë kundërshtim nga Komisioni Europian.

Fazzolari thotë se gjithçka mbështetet në marrëdhëniet e mira mes dy vendeve dhe se Shqipëria nuk ka kërkuar asgjë në këmbim. Zv.ministri i Shtetit shpjegon se emigrantët e paligjshëm që kapen në det do të kthehen në bazën në Shëngjin, ku do të kruhet identifikimi i tyre dhe më pas do të qëndrojnë në Gjadër. Procedurat për vlerësimin nëse një emigrant i paligjshëm ka të drejtë të fitojë azil do të zgjasin 28 ditë, thotë Fazzolari, dhe nëse ata nuk kanë të drejtë do të dërgohen në vendet e tyre.

Gjithçka do të jetë nën juridiksionin italian, dhe pagesat do të bëhen nga Italia, ndërsa Shqipëria do të kontribuojë vetëm me sigurinë. Kjo qendër parashikohet që të jetë gati në pranverën e ardhshme.

Pjesë nga intervista

Qendër rezidenciale në Shqipëri. Opozita flet për “deportim”. Nënsekretar Giovanbattista Fazzolari, çfarë marrëveshjeje është ajo mes kryeministres Giorgia Meloni dhe homologut të saj shqiptar Edi Rama?

“Një sukses historik. Për herë të parë, një vend i tretë jo anëtar i BE mbështet një shtet evropian në menaxhimin e imigracionit të paligjshëm, duke mirëpritur emigrantët që mbërrijnë nga deti. Rezultatet e marra vetëm falë besueshmërisë ndërkombëtare të Melonit.”

A nuk është refuzim transferimi i tyre në Shqipëri?

“Jo, emigrantët e shpëtuar nuk do të mbërrijnë në Itali, do të dërgohen direkt në ato objekte”.

Por çfarë garancish ka që të drejtat e emigrantëve do të respektohen dhe qendrat nuk do të kthehen në kampe përqendrimi?

“Strukturat do të jenë nën juridiksionin italian. Ata do të kenë status ekstraterritorial. Rregullat dhe garancitë tona do të zbatohen atje”.

Jashtë?

“Ligjet shqiptare”.

Opozita ka frikë nga një “Guantanamo”. Nuk është kështu?

“E majta kundërshton çdo masë për të luftuar emigracionin masiv të paligjshëm. Është një vizion ideologjik, por deri më sot ligji ndërkombëtar nuk parashikon heqjen e kufijve kombëtarë. Është gjithashtu e habitshme që e majta ka dyshime serioze për një vend që është anëtar i Këshillit të Evropës dhe NATO-s, zyrtarisht kandidat për t’u anëtarësuar në BE, i cili ka edhe një kryeministër socialist, që dyshoj se mund të thuhet se e shkel garancinë për të drejtat e njeriut”.

Për sa kohë do të mbahen?

“Njëzet e tetë ditë për të kryer procedurat e përshpejtuara dhe për të vlerësuar se kush ka të drejtën e pritjes. Të tjerët do të riatdhesohen drejtpërdrejt”.

Tre mijë vende fillestare. Sa do të arrijë numri maksimal?

“Tridhjetë e gjashtë mijë vende në vit, si një eksperiment fillestar, është një numër shumë i kënaqshëm. Por është një model që ne synojmë ta përsërisim me çdo vend të tretë që jep garancitë e nevojshme. Do të çmontojmë biznesin e trafikut të qenieve njerezore për trafikantët që nuk do të mund të garantojnë më zbarkimin në Itali”.

A është dakord BE-ja?

“Ka pasur një diskutim”.

Por Italia vazhdon e vetme.

“Po, por pa kundërshtime nga Komisioni”.

Pse njoftimi surprizë?

“Ndoshta, nëse këtë verë, kushdo që fliste për pushimet e Melonit si mysafir i Ramës, do t’i kishte bërë vetes disa pyetje të tjera, do ta kishte kuptuar se kishte të bënte me emigracionin”.

Çfarë kërkon Shqipëria?

“Asgjë. Është një shtet mik me të cilin kemi bashkëpunim të ngushtë dhe të cilin e kemi mbështetur gjithmonë në kërkesën e tij për t’u anëtarësuar në BE”.