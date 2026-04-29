EUR/USD 1.1708 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 95.5547 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3951 EUR/TRY 52.8134 EUR/JPY 186.82 EUR/CAD 1.6010
S&P 500 7,139 ▼0.49 % DOW 49,142 ▼0.05 % NASDAQ 24,664 ▼0.9 % NAFTA 103.54 ▲3.61 % ARI 4,565 ▼0.94 % S&P 500 7,139 ▼0.49 % DOW 49,142 ▼0.05 % NASDAQ 24,664 ▼0.9 % NAFTA 103.54 ▲3.61 % ARI 4,565 ▼0.94 %
EUR/USD 1.1708 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 95.5547 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3951 EUR/TRY 52.8134 EUR/JPY 186.82 EUR/CAD 1.6010 EUR/USD 1.1708 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 95.5547 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3951 EUR/TRY 52.8134 EUR/JPY 186.82 EUR/CAD 1.6010
29 Apr 2026
Ekonomia

Mblidhet Bordi i Transparencës, ja sa vendosen çmimet e reja për karburantet

Bordi i Transparencës është mbledhur më këtë mërkurë, ku ka miratuar vendimet e radhës për çmimet tavan të shitjes së karburanteve në tregun vendas.

Bordi i Transparencës është mbledhur më këtë mërkurë, ku ka miratuar vendimet e radhës për çmimet tavan të shitjes së karburanteve në tregun vendas.

Sipas vendimit, çmimi i shitjes me pakicë për nënproduktin gazoil, i standardit SSH EN 590, përcaktohet të jetë jo më shumë se 203 lekë për litër, ndërsa çmimi i shitjes me shumicë jo më shumë se 191 lekë për litër.

Ndërkohë, çmimi i shitjes me pakicë për benzinën, të standardit SSH EN, përcaktohet jo më shumë se 180 lekë për litër, ndërsa çmimi i shitjes me shumicë jo më shumë se 168 lekë për litër.

Vendimi hyn në fuqi sot, më 29 prill 2026, në orën 11:30, dhe do të mbetet i vlefshëm deri në mbledhjen e radhës së Bordit të Transparencës, ku do të shqyrtohen ndryshimet eventuale të çmimeve.

Autoritetet kanë tërhequr vëmendjen e të gjithë operatorëve të shitjes me shumicë dhe pakicë për detyrimin e zbatimit të vendimit, duke paralajmëruar se në rast shkeljesh të konstatuara do të merren masa administrative, përfshirë pezullimin e aktivitetit.

Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit, në bashkëpunim me Ministrinë e Financave dhe Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, kanë deklaruar se mbeten të angazhuara për mbrojtjen e interesave të konsumatorëve dhe garantimin e konkurrencës së ndershme në tregun e karburanteve.

Në sqarimin shoqërues, referuar Aktit Normativ nr. 1, datë 3 prill 2026 “Për një shtesë në ligjin nr. 61/2012 ‘Për akcizat në Republikën e Shqipërisë’”, parashikohet se në rast se çmimi i shitjes me pakicë për gazoilin tejkalon 220 lekë për litër, ose për benzinën tejkalon 200 lekë për litër, zbatohet niveli 80% i akcizës.

Megjithatë, bazuar në metodologjinë aktuale të llogaritjes së çmimeve tavan, çmimet e përcaktuara ndodhen nën kufirin e përcaktuar në aktin normativ, çka nënkupton se për karburantet do të vijojë të aplikohet niveli i plotë i akcizës, në masën 100%.

