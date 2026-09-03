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03 Sep 2026
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NFL

Mbrojtjet më të forta të NFL për 2026: Texans, Seahawks dhe Rams në krye; mos i nënvlerësoni Jaguars dhe Buccaneers

· 3 min lexim

Parashikimi i mbrojtjeve më të mira në 2026 kërkon të përcaktojmë jo thjesht sa pikë lejon një skuadër gjatë gjithë ndeshjes, por sa pikë i lejon kur mbrojtja është në fushë — pra, atë që quhet “true scoring defense”. Kjo qasje largon ndikimin e gabimeve të ofensivës dhe specialiteteve dhe ofron një matje më të pastër të efikasitetit mbrojtës.

Siç raporton nfl, për referencë në 2025 njësitë më të ngushta sipas këtij kriteri ishin: 1) Seattle Seahawks — 16.41 ppg; 2) Houston Texans — 16.53; 3) Minnesota Vikings — 17.94; 4) New England Patriots — 18.00; 5) Denver Broncos — 18.18; 6) Kansas City Chiefs — 18.65; 7) Los Angeles Rams — 18.71; 8) Los Angeles Chargers — 18.76; të përbashkëta në vendin 9) Jacksonville Jaguars dhe Philadelphia Eagles — 19.00 secili.

Në parashikimin për 2026, Texans vendosen në krye për shkak të një baze mbrojtëse të qëndrueshme dhe zhvillimit në pozicionet kyçe që pritet të rivalizojë më të mirët. Seahawks mbeten afër kreut, duke pasur parasysh suksesin e fundit dhe trupën që ka treguar aftësi për të kontrolluar lojën. Rams renditen shumë lart falë përforcimeve të mëdha në prapavijë dhe rreshtin përpara; kombinojnë talent të nivelit të lartë dhe përvojë që mund ta transformojë njësinë në një makineri të vërtetë presioni.

Skuadra si Jacksonville dhe Tampa Bay nuk duhet nënvlerësuar. Jacksonville tregoi në përfundim të sezonit të kaluar se mund të jetë jashtëzakonisht efektive në marrjen e topave dhe frenimin e kundërshtarëve, ndërsa Tampa Bay ka shpresë te përmirësimet e frontit të sulmit pas zbulimeve të reja nga drafti dhe zhvillimit të lojtarëve të rinj që mund të shtojnë presionin ndaj kuarterbackëve.

Grupet e tjera në fundin e listës së elitës — si Los Angeles Chargers, Baltimore Ravens, Minnesota Vikings, Philadelphia Eagles dhe Denver Broncos — kanë faktorë variabël që mund t’i ngjitën ose ulën në renditje: ndryshime stafi, lëvizje lojtarësh, rikthime nga lëndime apo çështje disiplinore. Ato mbeten realisht brenda gamës së ekipesh që mund të rivalizojnë për vendet e sipërme nëse elementët kyç funksionojnë sipas pritshmërisë.

Sipas nfl, ky renditje është një parashikim i bazuar në performancat e fundit, lëvizjet e skuadrave dhe potenciën për zhvillim gjatë afatit kalimtar; rezultatet reale do të varen nga shëndeti i lojtarëve, përshtatja e skemave të reja dhe konsistenca gjatë sezonit.

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