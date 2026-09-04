Jerusalem Post: Shqipëria po shihet nga turistët izraelitë si një nga destinacionet më të sigurta dhe të qeta në Ballkan
Shqipëria po fiton terren në tregun izraelit të turizmit, jo vetëm për çmimet apo afërsinë gjeografike, por edhe si një destinacion që perceptohet si më i sigurt dhe më i qetë në një periudhë kur shqetësimet për sigurinë vazhdojnë të ndikojnë zgjedhjet e udhëtarëve izraelitë.
Kjo del nga një analizë e publikuar më 3 shtator 2026 nga gazeta izraelite The Jerusalem Post, e cila mbështetet në të dhënat e kërkimeve të Google për mënyrën se si izraelitët po planifikojnë pushimet gjatë këtij viti.
Sipas të dhënave të cituara nga gazeta, kërkimet për fluturime nga Izraeli janë rritur me rreth 30 për qind krahasuar me vitin e kaluar, duke u kthyer në nivele të ngjashme me periudhën para 7 tetorit 2023. Në të njëjtën kohë, ka rënë interesi për kërkimet që lidhen me antisemitizmin dhe paralajmërimet e udhëtimit.
Megjithatë, shqetësimet për sigurinë nuk janë zhdukur. Izraelitët vazhdojnë të kërkojnë informacione të hollësishme për vendet ku ndihen më të ekspozuar ndaj rreziqeve apo incidenteve antisemite. Pyetje të tilla si nëse është e sigurt të udhëtosh në Spanjë, Itali, Greqi apo Paris vazhdojnë të shfaqen shpesh në kërkime.
Në këtë panoramë, Shqipëria përmendet veçmas nga Jerusalem Post si një nga destinacionet që po kërkohen më shumë pikërisht sepse perceptohen si të sigurta dhe të qeta, së bashku me Slloveninë dhe vende të tjera të Ballkanit.
Kjo është një shenjë me interes për turizmin shqiptar, pasi tregu izraelit ka qenë prej vitesh një nga tregjet ku Shqipëria ka kërkuar të rrisë praninë. Ndryshe nga raportimet tradicionale që e paraqesin vendin kryesisht si destinacion me kosto më të ulët se Greqia apo Kroacia, këtu Shqipëria shfaqet me një tjetër avantazh: perceptimin e sigurisë.
Jerusalem Post vëren se gjatë vitit 2026 po ndryshon edhe mënyra se si izraelitët zgjedhin destinacionet. Ndërsa kërkimet për udhëtime drejt Vietnamit janë rritur me 160 për qind, edhe destinacionet më të afërta në Evropë dhe Ballkan po fitojnë terren, sidomos ato ku turistët presin më pak tension politik dhe më pak shqetësime lidhur me antisemitizmin.
Gazeta sjell gjithashtu një ndryshim të fortë në sjelljen e turistëve izraelitë. Kërkimet për informacione mbi antisemitizmin kanë rënë me 30 për qind, ndërsa kërkimet për paralajmërime udhëtimi janë ulur me rreth 60 për qindkrahasuar me vitin e kaluar.
Kjo nuk do të thotë se siguria është bërë më pak e rëndësishme. Përkundrazi, ajo duket se po bëhet pjesë e zgjedhjes së destinacionit që në fillim. Në vend që turistët të kërkojnë vetëm nëse një vend është i rrezikshëm, ata po përqendrohen më shumë te vende që paraprakisht konsiderohen të qeta.
Këtu Shqipëria mund të ketë një avantazh të drejtpërdrejtë ekonomik.
Turistët izraelitë janë një treg i rëndësishëm për shumë vende të Mesdheut dhe Evropës Juglindore, ndërsa ndryshimet e fundit në perceptimin e sigurisë mund të ndikojnë në shpërndarjen e flukseve turistike. Nëse Shqipëria vazhdon të konsiderohet një destinacion i qetë dhe pa tensione të dukshme ndaj vizitorëve izraelitë, kjo mund të ndikojë pozitivisht te kërkesa për fluturime, hotele dhe paketa turistike.
Një tjetër tendencë që Jerusalem Post evidenton është përdorimi gjithnjë e më i madh i inteligjencës artificiale për planifikimin e udhëtimeve. Kërkimet që lidhen me përdorimin e AI për fluturime dhe pushime janë rritur me 120 për qindgjatë një viti. Udhëtarët e përdorin AI për të ndërtuar itinerare, për të krahasuar çmimet dhe për të kontrolluar çështje praktike dhe sigurie.
Për Shqipërinë, kjo do të thotë se imazhi i vendit në platformat online dhe informacioni që qarkullon në gjuhë të huaja po bëhen gjithnjë e më të rëndësishëm për vendimin e turistëve.
Shkrimi i Jerusalem Post sjell kështu një element të ri në mënyrën se si Shqipëria po perceptohet jashtë vendit. Ajo nuk po shfaqet vetëm si një destinacion i ri turistik në Ballkan, por edhe si një alternativë që një pjesë e turistëve e lidhin me sigurinë, qetësinë dhe mungesën e tensioneve që kanë ndikuar turizmin në vende të tjera evropiane.
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