Rogers dhe Quebecor nënshkruajnë marrëveshje sublicence 12-vjeçare për transmetimet në frëngjisht
Rogers Communications dhe Quebecor njoftuan një marrëveshje sublicence 12-vjeçare që do të sigurojë transmetimin në gjuhën frënge të ndeshjeve të ligës kombëtare të hokejit, duke nisur me sezonin 2026-27. TVA Sports dhe TVA Sports Direct do të jenë transmetuesit zyrtarë në frëngjisht, ndërsa platforma illico+ do t’u bashkohet shërbimeve të shpërndarjes.
Siç raporton nhl, Quebecor do të ketë të drejtën e transmetimit në frëngjisht për deri në 350 ndeshje të sezonit të rregullt për çdo sezon, përfshirë 32 ndeshjet e rregullta të Montréal Canadiens dhe të gjitha ndeshjet e tyre në Playoff. Marrëveshja parashikon gjithashtu dhjetë ndeshje më shumë të Montréalit në sezonin e rregullt sesa marrëveshja paraprake, dhe përfshin gjashtë nga tetë seritë e raundit të parë të Playoff-it, tre nga katër seritë e raundit të dytë, finalet e konferencave, finalen për Kupën Stanley dhe ngjarjet kryesore të sezonit.
Përfaqësuesit e Quebecor e vlerësuan marrëveshjen si një vazhdim të përpjekjeve për t’u ofruar shikuesve frëngjishtfolës përmbajtje sportive të rëndësishme në kohë reale, ndërsa Rogers theksoi se mbajtja e mbulimit të plotë në frëngjisht për tifozët e hokejit mbetet një prioritet. Komisioneri i ligës përmendi se transmetimet në frëngjisht të TVA Sports kanë lidhur për vite me radhë mijëra tifozë dhe se zgjerimi i partneritetit është në përputhje me synimin për të shtrirë dhe zhvilluar sportin.
Sipas nhl, vitin e kaluar Rogers dhe liga njoftuan një marrëveshje 12-vjeçare për të drejtat kombëtare mediatike mbi ndeshjet në të gjitha platformat në Kanada, për periudhën 2026-27 deri në 2037-38, dhe marrëveshja e re sublicence hyn si pjesë e zbatimit të asaj marrëveshjeje më të gjerë.
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