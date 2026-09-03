☀️
Tiranë 24°C · Kthjellët 03 September 2026
S&P 500 7,748 ▲1.06%
DOW 53,686 ▲1.18%
NASDAQ 26,584 ▲1.4%
NAFTA 91.67 ▲0.73%
ARI 4,520 ▲2.39%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1583 EUR/GBP 0.8589 EUR/CHF 0.9422 EUR/ALL 92.1727 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3364 EUR/TRY 55.9994 EUR/JPY 184.34 EUR/CAD 1.6067 EUR/USD 1.1583 EUR/GBP 0.8589 EUR/CHF 0.9422 EUR/ALL 92.1727 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3364 EUR/TRY 55.9994 EUR/JPY 184.34 EUR/CAD 1.6067
₿ CRYPTO
BTC $81,524 ▲ +5.34% ETH $2,510 ▲ +4.88% XRP $1.4689 ▲ +8.65% SOL $104.9600 ▲ +5.2%
S&P 500 7,748 ▲1.06 % DOW 53,686 ▲1.18 % NASDAQ 26,584 ▲1.4 % NAFTA 91.67 ▲0.73 % ARI 4,520 ▲2.39 % S&P 500 7,748 ▲1.06 % DOW 53,686 ▲1.18 % NASDAQ 26,584 ▲1.4 % NAFTA 91.67 ▲0.73 % ARI 4,520 ▲2.39 %
EUR/USD 1.1583 EUR/GBP 0.8589 EUR/CHF 0.9422 EUR/ALL 92.1727 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3364 EUR/TRY 55.9994 EUR/JPY 184.34 EUR/CAD 1.6067 EUR/USD 1.1583 EUR/GBP 0.8589 EUR/CHF 0.9422 EUR/ALL 92.1727 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3364 EUR/TRY 55.9994 EUR/JPY 184.34 EUR/CAD 1.6067
03 Sep 2026
Breaking
Sporting Kansas City huazon Ruben Ramos Jr. nga LA Galaxy Rogers dhe Quebecor nënshkruajnë marrëveshje sublicence 12-vjeçare për transmetimet në frëngjisht Mbrojtjet më të forta të NFL për 2026: Texans, Seahawks dhe Rams në krye; mos i nënvlerësoni Jaguars dhe Buccaneers Hapet me një mbrëmje gala Festivali i 14-të Kombëtar i Filmit Shqiptar Hasanpapaj: Rrëzimi i Qeverisë Hoti nuk duhet të përdoret kundër Sejdiut
Menu
NHL

Rogers dhe Quebecor nënshkruajnë marrëveshje sublicence 12-vjeçare për transmetimet në frëngjisht

· 2 min lexim

Rogers Communications dhe Quebecor njoftuan një marrëveshje sublicence 12-vjeçare që do të sigurojë transmetimin në gjuhën frënge të ndeshjeve të ligës kombëtare të hokejit, duke nisur me sezonin 2026-27. TVA Sports dhe TVA Sports Direct do të jenë transmetuesit zyrtarë në frëngjisht, ndërsa platforma illico+ do t’u bashkohet shërbimeve të shpërndarjes.

Siç raporton nhl, Quebecor do të ketë të drejtën e transmetimit në frëngjisht për deri në 350 ndeshje të sezonit të rregullt për çdo sezon, përfshirë 32 ndeshjet e rregullta të Montréal Canadiens dhe të gjitha ndeshjet e tyre në Playoff. Marrëveshja parashikon gjithashtu dhjetë ndeshje më shumë të Montréalit në sezonin e rregullt sesa marrëveshja paraprake, dhe përfshin gjashtë nga tetë seritë e raundit të parë të Playoff-it, tre nga katër seritë e raundit të dytë, finalet e konferencave, finalen për Kupën Stanley dhe ngjarjet kryesore të sezonit.

Përfaqësuesit e Quebecor e vlerësuan marrëveshjen si një vazhdim të përpjekjeve për t’u ofruar shikuesve frëngjishtfolës përmbajtje sportive të rëndësishme në kohë reale, ndërsa Rogers theksoi se mbajtja e mbulimit të plotë në frëngjisht për tifozët e hokejit mbetet një prioritet. Komisioneri i ligës përmendi se transmetimet në frëngjisht të TVA Sports kanë lidhur për vite me radhë mijëra tifozë dhe se zgjerimi i partneritetit është në përputhje me synimin për të shtrirë dhe zhvilluar sportin.

Sipas nhl, vitin e kaluar Rogers dhe liga njoftuan një marrëveshje 12-vjeçare për të drejtat kombëtare mediatike mbi ndeshjet në të gjitha platformat në Kanada, për periudhën 2026-27 deri në 2037-38, dhe marrëveshja e re sublicence hyn si pjesë e zbatimit të asaj marrëveshjeje më të gjerë.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu