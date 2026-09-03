Vijon marshimi i qytetarëve në ditën e 96-të të protestës (VIDEO)
Protesta në ditën e 96-të të saj ka vazhduar edhe sot me thirrjet e zakonshme. Me ardhjen e muajit shtator është vënë re dhe një rritje e numrit të qytetarëve që i bashkohen protestës.
Protestuesit deklarojnë se nuk do të tërhiqen dhe se do të vijojnë qëndresën deri në realizimin e kërkesave të tyre.
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