☀️
Tiranë 24°C · Kthjellët 03 September 2026
S&P 500 7,748 ▲1.06%
DOW 53,686 ▲1.18%
NASDAQ 26,584 ▲1.4%
NAFTA 91.67 ▲0.73%
ARI 4,520 ▲2.39%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1583 EUR/GBP 0.8589 EUR/CHF 0.9422 EUR/ALL 92.1727 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3364 EUR/TRY 55.9994 EUR/JPY 184.34 EUR/CAD 1.6067 EUR/USD 1.1583 EUR/GBP 0.8589 EUR/CHF 0.9422 EUR/ALL 92.1727 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3364 EUR/TRY 55.9994 EUR/JPY 184.34 EUR/CAD 1.6067
₿ CRYPTO
BTC $81,616 ▲ +5.49% ETH $2,510 ▲ +4.87% XRP $1.4648 ▲ +8.46% SOL $104.9600 ▲ +5.23%
S&P 500 7,748 ▲1.06 % DOW 53,686 ▲1.18 % NASDAQ 26,584 ▲1.4 % NAFTA 91.67 ▲0.73 % ARI 4,520 ▲2.39 % S&P 500 7,748 ▲1.06 % DOW 53,686 ▲1.18 % NASDAQ 26,584 ▲1.4 % NAFTA 91.67 ▲0.73 % ARI 4,520 ▲2.39 %
EUR/USD 1.1583 EUR/GBP 0.8589 EUR/CHF 0.9422 EUR/ALL 92.1727 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3364 EUR/TRY 55.9994 EUR/JPY 184.34 EUR/CAD 1.6067 EUR/USD 1.1583 EUR/GBP 0.8589 EUR/CHF 0.9422 EUR/ALL 92.1727 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3364 EUR/TRY 55.9994 EUR/JPY 184.34 EUR/CAD 1.6067
03 Sep 2026
Breaking
Sporting Kansas City huazon Ruben Ramos Jr. nga LA Galaxy Rogers dhe Quebecor nënshkruajnë marrëveshje sublicence 12-vjeçare për transmetimet në frëngjisht Mbrojtjet më të forta të NFL për 2026: Texans, Seahawks dhe Rams në krye; mos i nënvlerësoni Jaguars dhe Buccaneers Hapet me një mbrëmje gala Festivali i 14-të Kombëtar i Filmit Shqiptar Hasanpapaj: Rrëzimi i Qeverisë Hoti nuk duhet të përdoret kundër Sejdiut
Menu
Kronika

Vijon marshimi i qytetarëve në ditën e 96-të të protestës (VIDEO)

· 1 min lexim

Protesta në ditën e 96-të të saj ka vazhduar edhe sot me thirrjet e zakonshme. Me ardhjen e muajit shtator është vënë re dhe një rritje e numrit të qytetarëve që i bashkohen protestës.

Protestuesit deklarojnë se nuk do të tërhiqen dhe se do të vijojnë qëndresën deri në realizimin e kërkesave të tyre.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu