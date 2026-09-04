Familja Khosla mbyll blerjen e Seattle Seahawks për 9.612 miliardë dollarë
Familja Khosla mbylli zyrtarisht blerjen e skuadrës kampione të Super Bowl-it, Seattle Seahawks, për 9.612 miliardë dollarë. Njoftimi për përfundimin e transaksionit u bë të enjten, tetë ditë pasi pronarët e Ligës miratuan shitjen.
Siç raporton nfl, familja deklaroi se ndihet e nderuar dhe e entuziazmuar për fillimin e këtij kapitulli të ri, duke vlerësuar kulturën e klubit, historinë fituese dhe lidhjen e fortë me tifozët “12s” dhe rajonin e Paqësorit Veriperëndimor. Vinod Khosla do të mbajë postin e kryetarit, Neeru Khosla do të jetë pronare kontrolluese dhe presidente e Seahawks Charitable Foundation, ndërsa Neal Khosla do të shërbejë si zv.kryetar.
Familja njoftoi gjithashtu një grup prej dymbëdhjetë bashkëpronarësh, përfshirë Mark Stevens, familjen Aramburuzabala, Val Blavatnik, Sheryl Sokoloff, Gonzalo Hevia Baillères, Jesse van der Werf, Samir Kaul, Sunny Gupta, Nader Naini, Penny Pritzker, Carlyle, Dynasty Equity dhe Sixth Street. Shitja u realizua në përputhje me dëshirën e pronarit të ndjerë Paul Allen; pasuria e tij dhe fondi i tij që filluan procesin e shitjes në shkurt lehtësuan tranzicionin.
Vinod Khosla është themelues i firmës Khosla Ventures; sipas vlerësimeve nga Forbes, pasuria e tij neto është rreth 13.7 miliardë dollarë, dhe kompania ka investuar në teknologji eksperimentale si biomedicina dhe robotika, duke qenë një nga investitorët e parë në OpenAI, sipas përmbledhjeve financiare. Sipas nfl, si pjesë e marrëveshjes familja Khosla u detyrua të linte pjesëmarrjen e saj në San Francisco 49ers për të përmbushur kushtet e transferimit.
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