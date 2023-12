“Më të Mirët 2023”, FSHF organizon Mbrëmjen Gala

Federata Shqiptare e Futbollit do të organizojë më datë 18 dhjetor Mbrëmjen Gala, e kthyer tashmë në një traditë nga FSHF që i dedikohet protagonistëve kryesorë të futbollit të cilët kanë spikatur me paraqitjet e tyre në fushën e lojës gjatë vitit 2023.

Do të jetë e gjitha një mbrëmje festive e pasur edhe me program artistik në Teatrin Kombëtar të Operas dhe Baletit, që do t’i dedikohet futbollit vendas dhe Kombëtares kuqezi që mbylli një edicion fantastik kualifikues, me objektivin e arritur finalet e Europianit “Gjermani2024”.

Në këtë mbrëmje FSHF do të akordojë çmime të rëndësishme të dedikuar për protagonistët e këtij viti, teksa nuk do të mungojnë edhe të ftuar special, personalitete ndërkombëtare, figura të mëdha futbolli, përfaqësues nga bota akademike, ajo politike, e artit, medias dhe kolegë e miq të Federatave të tjera.

Gjithashtu, do të ripërshkruhen momentet magjike dhe arritjet e jashtëzakonshme të futbollit shqiptar në vitin 2023, që nga ai vendas, Kombëtarja kuqezi e deri te projektet më të rëndësishme të FSHF që kanë marrë jetë gjatë këtij viti.

Fituesit e çmimeve janë përzgjedhur nga vetë protagonistët e futbollit shqiptar pas një procesi të gjatë e transparent të udhëhequr nga FSHF. Një çmim i veçantë do të jepet për ekipin Kombëtar që arriti një sukses të jashtëzakonshëm duke u kualifikuar për herë të dytë në histori në finalet e Kampionatit Europian “Gjermani 2024”.

Më poshtë, edhe lista e çmimeve që do të jepen në mbrëmjen gala më të mirët e 2023:

Talentja e Vitit 2023

⁠Talenti i Vitit 2023

⁠Këpuca e Artë (për vajza 2023)

⁠Këpuca e Artë 2023

⁠Arbitri i Vitit 2023

Trajneri i Vitit 2023

Formacioni i vitit 2023

⁠Topi i Artë 2023

⁠ Topi i Artë 2023 (për vajza)